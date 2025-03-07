海砂屋封4年 基隆富貴市場4月拆除

基隆富貴市場被鑑定為海砂屋，封閉4年終於要拆除。（記者盧賢秀攝）

2025/03/07 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆富貴市場經鑑定為海砂屋，且多處水泥塊掉落、有公共安全之虞，「封樓」四年了，市府終於要在四月進場拆除，市議員張顥瀚與呂美玲指出，富貴市場貼近民宅，要求市府做好安全措施。市府產業發展處表示，會小心從四樓開始往下拆除，不會大規模開拆，未來也願意與周邊住戶一起辦理危老都更重建。

產發處：未來有機會與周邊住戶都更

富貴市場為住商混合的四層樓建築，四樓里民活動中心天花板水泥塊、剝落鋼筋裸露，經鑑定為海砂屋，近年外牆又陸續發生水泥塊掉落事件，二○二一年三月封閉市場。市府進行耐震詳細評估報告，結果氯離子過高，耐震力不足，且有多處水泥塊掉落，危及公共安全，專業技術單位建議拆除。

請繼續往下閱讀...

張顥瀚表示，富貴市場鄰近民房，因此要求拆除時務必做好防護工作，避免造成鄰損。另外針對未來空間再利用，希望市府內部能釐清管理權責，與地方鄰里共商利用方式，避免市中心黃金地段被低度利用。

呂美玲表示，拆除過程若造成房屋受損，市府應提出相關鑑定與及賠償的處理機制。施工期間的噪音及粉塵影響應減到最低，避免影響居民生活及健康，並希望相關單位能夠有效利用空間，積極規劃適合的公共用途，例如綠美化與居民臨時停車等。

市府產業發展處簡任秘書黃毅維表示，執行拆除時將全程監錄過程，做好防範及安全措施。市場拆除後，現階段闢為空地作公共空間使用，未來用途市府會整體考量，也會再和居民溝通，也可能和周邊老舊建物進行危老都更。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法