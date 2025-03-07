捷運萬大線2開發基地 放寬投標機制

2025/03/07 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕連結雙北的捷運中和萬大線第一期工程預計二○二七年完工通車，為兼顧共構工程施作期程及發揮土地開發最佳效益，預估總投資金額達卅四．五億元的萬大線「中和站捷二」及「連城錦和站捷四」兩處開發基地，昨日下午進行招商說明會。由於前次流標，此次也放寬投標機制，只要有投資人申請即可開標，預計六月廿四日結標。

可選擇兩站合併或分別投標

台北市捷運局聯合開發處處長袁如瑩表示，此案第一次公告招商開標方式限制兩站合併招標缺乏投標彈性，且多數潛在廠商於第一次公告時多會觀望周邊行情暫不投標，因此本次捷運局招商調整投標方式，投資人可選擇兩站合併或分別投標，以提高投標誘因。她說，中和站捷二商業環境佳又有環狀線交會，勢必匯聚人潮；連城錦和站捷四則是緊鄰二八張工業區，已有一定商業、人潮活動，對住宅也有需求。

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中和站捷二 與環狀線交會

招商顧問戴德梁行說明，中和站捷二投資金額預估約為卅．一億元，基地面積一一三八坪，預估可興建地上廿五層、地下五層，總開發量體約一萬三○○○坪的雙塔建築；而中和站位於萬大線進入新北的第二站，還可與環狀線站內轉乘銜接，具有雙線交會的千坪大基地優勢，適合打造區域優質住宅地標。

連城錦和站捷四 緊鄰工業區

連城錦和站捷四的預估投資額約四．四億元，基地面積二二一坪，可規劃興建地上十五層、總開發量體約二二五○坪，此站地下共構部分接近完工，投資人僅需要興建地上樓層，有助於縮短開發時程、降低成本。捷運局表示，中和站捷二及連城錦和站捷四雙基地去年二月辦理首次招商流標後，此次招商已放寬投標機制，包含取消投標家數限制，只要有投資人申請即可開標；且兩處開發基地均位於新北市中和區連城路，投資人可選擇單獨投標一處，或同時投標兩處，提升參與靈活性。

只要有投資人申請即可開標

捷運局補充，捷運萬大線第一期路線從中正紀念堂站到莒光站，目前全線施工進度已近八成，完工通車後可與淡水信義線、松山新店線、環狀線交會轉乘，將成為雙北重要交通動脈，更可帶動沿線新、舊都市地區開發及更新，達到各區域均衡發展、多核心發展效果。

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