陪嬤就醫 高雄少年返家徒步30公里警暖助

家住高雄六龜荖濃的十五歲潘姓少年，走了卅公里的山路才被警方發現安置。（民眾提供）

2025/03/06 05:30

〔記者黃佳琳／高雄報導〕家住高雄六龜荖濃的十五歲潘姓少年，因阿嬤身體不適，他搭救護車陪阿嬤去旗山醫院，待阿嬤狀況穩定，潘姓少年想到國中會考快到了，想返家讀書，但家窮搭不起計程車，竟深夜徒步卅公里，被員警發現，趕緊帶到所內並提供食物給他充饑，後續通報社會局協助。

警方指出，就讀國三的潘姓少年的阿嬤日前身體不適，他撥打一一九報案，並搭上救護車陪阿嬤到旗山醫院就醫；當晚少年見阿嬤狀況已穩定，因國中會考將至、心繫課業，卻搭不起計程車，打算走回約六十公里遠的六龜荖濃家。

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潘姓少年走了卅公里，當晚十一點半走到六龜警分局新威派出所前被員警發現，員警得知少年走了那麼遠，沒吃晚餐、神情疲憊，趕緊帶他到派出所休息，買泡麵和飲料讓他果腹。

員警再通報荖濃派出所查詢，得知潘姓少年家境貧困，父親已經過世，母親狀況也不太好，家裡還有一個小嬰兒要照顧，於是荖濃派出所所長江保成立即趕到新威派出所，開車載少年回家，並叮囑他遇到困難可以請警方協助；警方後續也轉介社工提供協助，避免家裡環境影響求學路。

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