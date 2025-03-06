為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄公辦都更大爆發 招商1910億創新高

    2025/03/06 05:30

    已簽約9案 引進民間投資1417億 8案招商中

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕近年隨城市轉型，高市府陸續推動公辦都市更新案，目前已簽約有九案，引進民間投資金額達一四一七億元，另有八案招商中，包含昨天公告的苓雅清潔隊現址公辦都更案。

    高雄以往因可開發區域多，較輕忽都市更新；副市長林欽榮指出，配合半導體Ｓ廊帶和5G AIoT產業雙軸發展，未來高雄的開發趨勢會朝都市更新、捷運聯合開發方式邁進。

    配合科技產業發展 城市轉型

    據都發局統計，截至目前，高雄公辦都更已簽約案共有九案，招商金額合計一四一七億元，包括已公告最優申請人的左營高鐵科技之心等；招商中的公辦都更案共有八案，可望引進民間投資金額約四九三億元，合計十七案高達一九一○億元，創下歷史新高。

    住商不動產企研室執行總監徐佳馨認為，高雄近年從傳統工業城市蛻變為科技新都，吸引大型企業進駐，帶動商辦、住宅及公共設施需求，高市府扮演領頭羊，可帶動周邊私有地更新。

    房仲業︰帶動周邊私有地更新

    業者透露，近年投入高雄公辦都更的建商越來越多，國城建設就手握南台灣五大公辦都更案，總投資金額達三六○億元，其餘如國揚、興富發、台壽保、三地與清景麟集團都積極投入。

    苓雅清潔隊原址 都更招商

    捷運局昨天也公告，三多二路、和平一路口的苓雅清潔隊原址，將採用公辦都更方式招商，昨起開放投資人申請，七月二日截止收件，總投資額近五十億元；苓雅清潔隊建物是已達年限的老舊廳舍，市府為所有權人，產權單純。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播