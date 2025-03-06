高雄公辦都更大爆發 招商1910億創新高

2025/03/06 05:30

已簽約9案 引進民間投資1417億 8案招商中

〔記者葛祐豪／高雄報導〕近年隨城市轉型，高市府陸續推動公辦都市更新案，目前已簽約有九案，引進民間投資金額達一四一七億元，另有八案招商中，包含昨天公告的苓雅清潔隊現址公辦都更案。

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高雄以往因可開發區域多，較輕忽都市更新；副市長林欽榮指出，配合半導體Ｓ廊帶和5G AIoT產業雙軸發展，未來高雄的開發趨勢會朝都市更新、捷運聯合開發方式邁進。

配合科技產業發展 城市轉型

據都發局統計，截至目前，高雄公辦都更已簽約案共有九案，招商金額合計一四一七億元，包括已公告最優申請人的左營高鐵科技之心等；招商中的公辦都更案共有八案，可望引進民間投資金額約四九三億元，合計十七案高達一九一○億元，創下歷史新高。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨認為，高雄近年從傳統工業城市蛻變為科技新都，吸引大型企業進駐，帶動商辦、住宅及公共設施需求，高市府扮演領頭羊，可帶動周邊私有地更新。

房仲業︰帶動周邊私有地更新

業者透露，近年投入高雄公辦都更的建商越來越多，國城建設就手握南台灣五大公辦都更案，總投資金額達三六○億元，其餘如國揚、興富發、台壽保、三地與清景麟集團都積極投入。

苓雅清潔隊原址 都更招商

捷運局昨天也公告，三多二路、和平一路口的苓雅清潔隊原址，將採用公辦都更方式招商，昨起開放投資人申請，七月二日截止收件，總投資額近五十億元；苓雅清潔隊建物是已達年限的老舊廳舍，市府為所有權人，產權單純。

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