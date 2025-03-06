台積電擴大對美投資 高市府︰5座廠計畫不變

台積電高雄第一廠已掛上「tsmc」的醒目logo。（記者李惠洲攝）

2025/03/06 05:30

P4、P5廠環評審查通過 第一廠拚今年上半年正式量產

〔記者葛祐豪、陳文嬋／高雄報導〕台積電擴建高雄第四、五廠（P4、P5廠），昨天於環評大會審查通過，但外界仍擔心台積電擴大在美國投資一千億元美金後，恐排擠縮減高雄擴廠的規模，對此，高雄市政府及南科管理局均強調，台積電於高雄規劃五座廠，均依預定計畫時程推動。

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台積電高雄F22廠共規劃五座廠，生產二奈米的第一廠前幾天已掛上「tsmc」的醒目logo，力拚今年上半年正式量產，一五○○名員工已陸續進駐；第二廠預計今年完工；第三廠去年八月通過環評、十月動工；第四、五廠則於昨天通過環評。

雖然第四、五廠環評通過，業界及政壇這兩天不斷有耳語，質疑台積電增加在美國亞利桑那投資一千億美元，興建三座晶圓廠、兩座先進封裝與一個研發中心，恐縮減台灣的高雄廠區後續蓋廠規劃。

5座廠預計2028年第一季全面營運

對此，台積電強調，此次美國投資擴大，不會影響到台灣的投資規劃，一切將按照原定計畫進行，五座廠預計二○二八年第一季全面營運，並推動在地就業，已有不少工程師返鄉工作，會讓更多高雄的年輕人在地就業。

高市經發局則表示，高雄規劃五座廠均依預定計畫時程推動，市府也協助各廠營運需求，同步興建園區公共設施；P4、P5廠於環評、都市計畫變更審議後，將啟動建廠。

台積電高雄廠已報編為「高雄科學園區第三園區」，管轄的南科管理局指出，未收到台積電提出任何變更計畫，一、二廠照表定期程營運，針對三至五廠，正因應台積電先進製程所需用水、用電等方面，重新修正計畫。

台積電高雄四、五廠整地中。（記者李惠洲攝）

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