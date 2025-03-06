彰化福興國中通學步道 暫時停工

彰化縣福興國中通學步道工程目前暫時停工，原有的校門、圍牆拆除退縮，並打造實體人行道。（記者劉曉欣攝）

2025/03/06 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣去年十一月底開工的福興國中到西勢國小通學步道工程，引發附近部分民眾反彈，認為道路變窄又影響停車，將對安全造成疑慮。福興鄉長蔣煙燈表示，先暫時停工以聽取民意，希望溝通後仍維持劃設綠底標線型人行道，如果中央不通過變更設計案，已投入工程經費可能要由公所概括承受。

蔣煙燈表示，福興國中是福興鄉的最高學府，鄰近就有西勢國小，兩校位於員鹿路上，又鄰近台七十六線平面道路，車流量大，考量於西勢國小校門口早就完成實體人行道，在立委陳秀寳向中央爭取一四○○多萬元，打造串連西勢國小到福興國中的通學步道改善工程，全長約為五百公尺。

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蔣煙燈強調，這次通學步道工程，福興國中校門、圍牆打掉重作，並全面退縮。規劃西勢國小的人行道往北延伸到台七十六線平面道路；而福興國中員鹿路圍牆旁施作實體人行道，往南延伸到郵局路口，則劃設綠底的標線型人行道，也將同步規劃停車彎與劃設停車格。

蔣煙燈表示，該工程在動工前、後都辦過說明會，但有民眾上網陳情，認為員鹿路現況過於狹窄，再施作通學步道將會造成安全疑慮。因此，上個月再次召開協調會，部分民眾認為汽機車如果停放或是行經通學步道，都可能違規遭檢舉，劃設人行步道後，將讓機車與汽車爭道，最後決定先暫時停工。

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