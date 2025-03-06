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    鹿港龍舟賽報名 最高獎金25萬

    今年鹿港慶端陽活動，除龍舟競賽項目更多元，還有夜間龍舟賽等活動。 （彰化縣府提供）

    今年鹿港慶端陽活動，除龍舟競賽項目更多元，還有夜間龍舟賽等活動。 （彰化縣府提供）

    2025/03/06 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕一年一度的彰化縣鹿港慶端陽國際龍舟錦標賽，將於五月三十日至六月一日間在福鹿溪舉行，即日起開放報名至三月二十四日截止。今年彰化縣府祭出最高獎金廿五萬元，廣邀各路好手組隊競逐。

    縣長王惠美表示，鹿港慶端陽活動在今年規模更勝以往，希望透過龍舟賽，讓更多國內外朋友體驗鹿港的歷史文化與地方魅力。彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚強調，這場比賽不僅是體能與團隊默契的較量，更是全民共襄盛舉的節慶，歡迎踴躍報名，體驗划龍舟的快感與團隊精神。

    今年賽事分為社會公開組、社會公開混合組、國際組、機關組、國中混合組等，讓不同年齡層、各類型隊伍都有機會參與。主辦單位提醒，報名期限有限，有意參賽的隊伍務必把握機會，詳細資訊可至活動官網查詢，網址（https：//lukang-dragonboat.net）。

    除了正式競賽，活動期間還規劃「魯班公宴」、「光影藝術節」及「戲曲演出」等系列傳統文化活動，讓大小朋友共度熱鬧端午。此外，夜間龍舟賽搭配璀璨燈飾，營造獨特觀賽體驗，增進這場水上盛事的看頭。

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