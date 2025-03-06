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    交通違規被拍到 彰縣簡訊先通知

    彰化縣警察局啟動交通違規即時通知新制，民眾違規被科技拍下或被民眾檢舉，第一時間警方就會透過簡訊通知車主。（警方提供）

    彰化縣警察局啟動交通違規即時通知新制，民眾違規被科技拍下或被民眾檢舉，第一時間警方就會透過簡訊通知車主。（警方提供）

    2025/03/06 05:30

    科技執法或民眾檢舉 警方審核成立即發送提醒 不必等罰單寄到

    〔記者張聰秋／彰化報導〕交通違規被拍到，還沒收到罰單，簡訊就先到！彰化縣警察局昨天啟動「交通違規簡訊通知服務」，凡是在縣內遭科技執法拍攝或民眾檢舉，經審核成立後，駕駛人將即時收到簡訊提醒，不必等到罰單寄到才發現違規。不過，這項服務須由車主自行上網申請。

    車主可儘早修正 須上網申請

    遵守交通規則不只是騎士駕駛的責任，更是對所有用路人的保障，許多交通事故都是由小小的違規行為引發，因此用路人應時刻保持警覺，避免超速、闖紅燈等危險行為。但不少駕駛都有類似經驗，行駛途中趕時間或對路況不熟，一時疏忽就違規，等收到罰單才驚覺，甚至短時間內在同一地點重複違規，白白多繳罰款，還增加事故風險。

    彰警強調 簡訊不會附帶連結

    依據統計，目前全縣有五十六處科技執法路口加上各地區的測速桿，取締交通違規。去年民眾檢舉交通違規的舉發案件，高達七萬一四九一件，而科技執法取締了四萬四○一八件，合計十一萬五五○九件。

    警方表示，這項簡訊通知可讓駕駛人即時掌握違規情況，儘早修正，減少不必要的罰單與交通風險。即日起，全台車主均可至彰化縣警察局官網申請「交通違規簡訊通知」，透過手機號碼驗證或掃描 QR Code 辦理。警方也提醒，為防範詐騙，官方簡訊不會附帶任何連結，駕駛人應提高警覺，避免點擊不明網址。此外，正式的違規通知單仍會寄送至車籍登記地址，請車主妥善處理。

    通知單仍會寄到車籍登記地址

    警察局長陳明君強調，遵守交通規則不僅是駕駛人的責任，更關乎所有用路人的安全，許多交通事故往往源自小小的違規行為，期盼這項服務能幫助駕駛人及時調整駕駛習慣，共同打造更安全順暢的交通環境。

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