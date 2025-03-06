水里農會選舉變天 蕭志全回鍋理事長

南投水里鄉農會召開理、監事會議，昔日的農會理事長蕭志全回鍋成為新任理事長。（記者劉濱銓攝）

2025/03/06 05:30

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣十三鄉鎮市農會本月五、六日舉行理、監事會議，以及聘任總幹事，水里鄉農會「變天」，現任派以一席之差遭翻盤，並由四年前在理事長選舉落馬的蕭志全回鍋擔任理事長，新任常務監事為劉明照。原任總幹事賴育佑則不續聘。

新任總幹事 預計7月產生

昨日有包括南投、草屯、仁愛、竹山、魚池、名間、水里等七個基層農會召開理監事會，其中六個農會都由現任派獲勝，現任總幹事也都獲得聘任，只有水里鄉農會局勢改觀，四年前理事長敗選的蕭志全昨回鍋擔任理事長。

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蕭志全表示，昨日改選該陣營以五比四的票數勝出，讓他重回理事長職位，但理事會投票不予續聘原任總幹事賴育佑。未來水里農會總幹事盼從現有農會員工優先考慮，畢竟會內同仁最熟悉農會業務，希望能拔擢對農會未來發展有助益的人選。

南投縣府農業處指出，水里鄉農會理事會未續聘總幹事，依照程序，若六十天內確定未再聘任賴育佑為總幹事，屆時縣府將在十五天內進行總幹事候聘公告，最快會在五月五日公告。公告後就會受理總幹事候聘登記，縣府將會進行初審，再將名單送交農業部複審、面試，待中央審核通過就會提供合格名單，縣府屆時會再將名單轉給水里鄉農會，預計七月可產生新的水里鄉農會總幹事。

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