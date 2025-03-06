憂衝擊觀光 水里頂崁村反對建殯儀館

南投水里鄉規劃在頂崁村第三公墓興建殯儀館，百餘村民冒雨舉布條抗爭，要求撤案。（記者劉濱銓攝）

2025/03/06 05:30

百餘人冒雨抗爭促撤案 公所研議擱置 有共識再討論

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投水里鄉頂崁村是往來日月潭、玉山園區的重要聚落，惟水里鄉公所規劃在此興建殯儀館，引發居民反彈，村民歷經公所三次公聽會後，仍擔憂殯儀館造成的噪音、塞車將衝擊觀光，昨日下午村落老人不惜冒雨舉布條抗爭，約百餘人集結組成「千歲團」發出怒吼，要求公所撤案，還給居民安寧生活環境。鄉公所表示，會在三月底代表會召開臨時會，研議殯儀館案先行擱置，待有共識再討論。

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村民質疑噪音、塞車 影響環境

抗爭的頂崁村民說，殯儀館位在前往日月潭的交通要道，平時車流就多，尤其日月潭常有觀光活動，一旦設立殯儀館，各地治喪車隊勢必湧入當地，不僅造成交通壅塞打結，引發噪音也會干擾安寧，尤其殯儀館辦理後事需要清洗將產生污水，恐對社區環境造成影響，要求公所撤案。

另有居民質疑興建殯儀館的必要性，認為水里距離名間殯儀館只有廿分鐘路程，而從水里市區到頂崁也僅十分鐘，殯儀館案並無迫切性，尤其公所還已編列五千萬元經費推動該案，無視殯儀館對當地將造成無可挽回的後果，強迫居民接受，頂崁人拒絕當次等公民，將反對到底。

水里鄉公所表示，水里第三公墓興建殯儀館案，目前只是初步規劃，還未設計發包，公所考量水里人口老化，以及居民治喪便利性，才會推動殯儀館，盼讓有需要的民眾治喪期間不用舟車勞頓，避免每天遠赴南投市或名間鄉的殯儀館。

方便治喪 不用遠赴投市或名間

水里鄉公所說，舉辦公聽會就是要聽取民意，惟居民屢次拉白布條抗議，擔心殯儀館案恐造成鄉民對立，將在三月底在代表會召開臨時會，研議殯儀館案先行擱置，待有共識再討論。

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