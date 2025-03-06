防病媒蚊 花蓮市、吉安啟動清溝噴藥

2025/03/06 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕天氣逐漸回暖，進入病媒蚊易繁殖的季節，花蓮市、吉安鄉清潔隊即日起展開清溝及消毒作業。花蓮縣環保局指出，也請民眾加強重點環境管理、孳生源清除工作並主動巡查雨後環境，移除非必要容器、清除積水處，避免成為孳生蚊蟲。

市長魏嘉彥說，花蓮市人口稠密，在商業區、傳統市場、攤販區等處，油污排放量高，容易發生環境衛生污染及排水溝阻塞，以及誘發傳染病等情形，市公所每年都會在三月起進行全市清溝及消毒工作，清潔隊將針對全市四十四個里重點排水溝渠進行清淤，並規劃於隔週實施排水溝噴藥消毒，要在確保排水順暢的同時，杜絕蚊蟲孳生。

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清潔隊員在現場操作清溝車，搭配高壓水管、高壓噴頭及高壓清洗機等機具，把水溝裡的污泥、油垢、樹葉、石塊、塑膠袋等物品清除，再用高壓沖洗機將溝壁累積的泥土沖洗掉，恢復水溝通暢。清潔隊長吳慶展說，三月份起雙軌實施清溝及噴藥作業，整體工作預計在五月中旬完成。

吉安鄉公所指出，已向環保局專案申請購置消毒車，並已正式投入使用，這輛消毒車配備高效能動力噴霧裝置，相較於傳統背負式噴灑方式，能夠更有效率且更廣泛地覆蓋公共區域，有助於精準防治高風險區域提升防疫效果；防治藥劑已通過環境部檢驗核准，並依標準比例稀釋，對人體、寵物影響極小。

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