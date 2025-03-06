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    國外團客遊花蓮 可獲旅遊補助金

    花蓮縣府即日起推出「國外旅行團獎勵方案」，安排鯉魚潭、池南自然教育中心等環境教育場所行程，可申請帶團獎勵金。 （花蓮縣府提供）

    花蓮縣府即日起推出「國外旅行團獎勵方案」，安排鯉魚潭、池南自然教育中心等環境教育場所行程，可申請帶團獎勵金。 （花蓮縣府提供）

    2025/03/06 05:30

    完成指定旅遊任務 可申請團員每人最高4千元

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣政府即日起至十一月卅日推出「國外旅行團獎勵方案」，十二人以上旅行團入住花蓮合法旅宿、完成指定旅遊項目，例如前往十二處花蓮環境教育場所參訪，到七十多家環保餐廳用餐，旅行社就可申請團員每人最高四千元帶團獎勵金。

    議員批獎勵一直有 直航香港來不到3千人

    民進黨籍縣議員胡仁順說，如果這樣的政策可以帶來外籍遊客、對觀光有實際助益，那樂觀其成。只是去年也提供許多觀光獎勵，但花蓮、香港直航三個月以來，只帶來二八九二名外籍（含港澳大陸）旅客，不是什麼縣府說的上萬遊客，效益不彰。

    帶團人數須達12人 在花蓮住宿2天以上

    縣府觀光處指出，外籍遊客人數十二人以上的旅行團，住宿花蓮兩晚獎勵每人兩千元、住宿三晚獎勵每人三千元、住宿四晚獎勵每人四千元。旅遊期間須完成任一指定旅行項目，分別為入住環保旅宿、到環保餐廳消費，或安排鯉魚潭、池南自然教育中心等環境教育場所行程，並於活動官網登錄，旅行社就可申請帶團獎勵金。

    觀光處長余明勲說，獎勵方案結合環保旅宿、環保餐廳及環境教育場所，響應全球永續旅遊趨勢，讓國際旅客在欣賞花蓮美景的同時，也能實踐低碳旅行、友善環境的理念。縣府去年推出外國團客住花蓮一晚最高補助一萬二千元，吸引六百多人印尼旅遊團到花蓮。今年繼續盤點多項活動，包括三月開跑的國際疊石藝術季，三、四月限定的鯉魚潭、大農大富賞螢季；七月的太平洋南島聯合豐年節、夏戀嘉年華，八月的星光音樂會、金針花季等，邀請旅行社搭配活動帶團到花蓮旅遊。

    縣府觀光處指出，指定項目環保旅宿，包含花蓮環保標章旅館、花蓮環保旅店計十四家、花蓮環境教育場所十二處、花蓮環保餐廳七十家、零碳旅遊則是前往花蓮高爾夫球場，名單可上活動官網查詢(https://hltrip.tw/agency)。

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