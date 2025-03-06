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    宜蘭羅莊櫻花步道 墨染櫻迎賓

    羅東鎮羅莊櫻花步道墨染櫻盛開，白中帶粉花朵超浪漫。（記者江志雄攝）

    羅東鎮羅莊櫻花步道墨染櫻盛開，白中帶粉花朵超浪漫。（記者江志雄攝）

    2025/03/06 05:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕被譽為宜蘭平地賞櫻祕境的羅東鎮羅莊櫻花步道，目前進入墨染櫻花期，三百多株墨染櫻盛開時，形成壯觀的粉紅花海，八日到卅日期間的週六與週日，現場提供免費導覽解說服務，鎮長吳秋齡邀大家相揪賞櫻，體驗浪漫櫻花季。

    羅莊櫻花步道位在羅莊大排河岸兩側，步道總長約二．二公里，種植台灣山櫻、八重櫻、香櫻、墨染櫻，合計一千二百株，其中三月開花的墨染櫻有三百多株，花開初期是白色，再逐漸轉為粉紅色，白中帶粉搭配碩大花形是一大特色。

    羅莊櫻花步道墨染櫻花期，羅東鎮公所安排羅東鎮文化廊道志工到場導覽解說，服務時間八日到三十日的週六及週日上午九點到十一點、下午二點到四點，一天四次導覽行程，遊客可到羅莊櫻花步道三路橋口報名，雨天報名地點改在鄰近的羅東鎮羅莊二街一九○號。

    櫻花季期間，坐落在羅東鎮羅莊街三一六號的羅莊慈安寺，開放停車場及公廁給各界使用，洽詢電話：03-9505986，另有賞櫻抽好禮活動，相關資訊請上羅東鎮觀光發展所臉書粉專查詢。鎮長吳秋齡等人昨天先睹為快，提醒大家賞櫻時不要觸摸花朵，共同維護環境整潔。

    羅莊櫻花步道地勢平坦，平時是健走踏青路線，每年農曆年後到三月底，台灣山櫻、八重櫻、香櫻、墨染櫻接力綻放，成為賞櫻的好去處。

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