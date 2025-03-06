大鵬灣濱灣碼頭 假日夜間市集試營運

大鵬灣濱灣碼頭餐車市集試營運，希望吸客。（記者陳彥廷攝）

2025/03/06 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕大鵬灣國家風景區的大鵬灣區去年全年觀光人次較二○二三年下滑兩成，為提振周邊觀光誘因，大鵬灣管理處上週末開始在濱灣碼頭試營運假日夜間市集，成為日落後的新亮點。

透過市集搭配遊程 吸引夜間觀光人潮

去年國旅慘淡，一向為國旅指標的屏東，不僅龍頭墾丁是回到二○○○年以前的水準，連國家風景區的大鵬灣區，也大幅下滑二十％，雖然業者了解是出國旅遊排擠，但確實需要新刺激攪動大鵬灣。

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洪姓觀光業者指出，大鵬灣目前主要就是日落後，人潮就會明顯的減少，但在觀光地區本來就要有基本的攤販提供食物，再搭配走走看看的遊程，才能聚集人氣，因此，在鵬管處推動下，希望透過定期市集擺設活絡濱灣碼頭區域，也優先召集在地的優質餐飲業者，以餐車方式坐落為市集，盼鄰近居民是因觀光發展而有感經濟受益。

目前正屬試營運期，洪姓業者表示，上週末共有六攤，這個週末就可上看達十五攤左右，週末的下午兩點開始直到晚間，遊客能在徐徐海風下到悠閒購買、享用，可以看開橋、賞夕陽、看大武山，用輕鬆的灣岸氛圍培養客群，目前不收費，歡迎斜槓青年投入為大鵬灣注入更多刺激。

鵬管處強調，濱灣碼頭目前到了晚間較為單調，但實際光雕及氛圍是相當好的出遊地，因此引入更多吸引遊客上門的元素，將時時滾動式調整營運方針，朝向永續經營，未來打造和濱灣及遊湖、帆船和水上遊程等，壯大大鵬灣觀光量能。

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