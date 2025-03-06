家用廚餘機補助 屏縣每戶最高6千

屏東縣政府為加強廚餘回收率，規劃「屏東縣2025年家用廚餘機補助」方案。（記者羅欣貞攝）

2025/03/06 05:30

300萬預算提供600戶申請 預計一年可減少處理500公噸廚餘

〔記者羅欣貞／屏東報導〕為加強廚餘回收率，屏東縣長周春米昨天宣布，縣府將推出家用廚餘機補助方案，由環保局編列三百萬元預算補助民眾購買家用廚餘機，以家戶為單位，每台可補助四十％、新台幣六千元為上限，十日起受理申請，預計可提供約六百戶申請，估政府一年約可減少處理五百公噸廚餘。

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10日起受理申請到今年底

積極推動垃圾減量，屏縣府去年八月起加強執行垃圾分類破袋檢查，資源回收率大幅提升，每月回收量增加約兩千五百公噸，但部分民眾為求方便，仍將廚餘隨垃圾一起丟棄，造成許多家戶垃圾仍有大量廚餘，為從源頭開始做垃圾減量，縣府先是採購三萬個瀝水廚餘桶，免費發送給民眾，接著進一步規劃廚餘機補助方案。

屏縣府環保局表示，廚餘機補助方案下週一（三月十日）起開始受理申請，補助對象為設籍屏東縣的民眾，每戶以補助一台為限，每台可補助四十％，並以六千元為補助上限，申請期限至今年十二月三十一日止，若經費用罄則提前停止補助。

在家即可簡單自製有機堆肥

周春米表示，盼透過家用廚餘機補助，讓更多民眾能夠參與廚餘回收再利用，在家簡單自製有機堆肥，讓廚餘變黑金，讓「廚餘不浪費，永續更到位」落實於家戶，若以一戶每天產生約兩公斤廚餘、補助方案約提供六百戶申請計算，預計一年約可減少處理五百公噸的廚餘。

環保局表示，補助廚餘機型式限機械式或電子式且屬「乾燥處理型」及「生物分解型」機型，冷凍型及粉碎型不在補助範圍，提醒民眾購買時須注意，補助辦法可至環保局官網或「屏東環保go」粉絲專頁查詢。據了解，目前一般市面上的廚餘機單價普遍約在四千元至兩萬元左右。

住透天厝主婦「考慮買一台」

「考慮買一台！」，張姓屏東市主婦表示，社區廚餘桶比較常見於大樓，自己住透天厝，丟廚餘常要配合垃圾車時間，縣府現在推出補助非常好，已經準備要選購廚餘機了。

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