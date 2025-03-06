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    降低停電風險 台電動員修剪樹木、摘鳥巢

    台電桃園區處5日舉辦「驚蟄宣誓儀式」，動員近200人加強樹木修剪、鳥巢摘除及設備汰換等強韌電網工作。（台電桃園區處提供）

    台電桃園區處5日舉辦「驚蟄宣誓儀式」，動員近200人加強樹木修剪、鳥巢摘除及設備汰換等強韌電網工作。（台電桃園區處提供）

    2025/03/06 05:30

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕經常傳出動物、樹枝觸碰台灣電力公司供電線路或設施引發停電，台電桃園區處昨天舉辦「驚蟄宣誓儀式」，動員近二百人，加強樹木修剪、鳥巢摘除及設備汰舊更新等強韌電網的工作，降低停電風險。

    台電桃園區處處長邱雲祥表示，桃園市境饋線數多達一一一三條，在全國占比十．八％，用戶數一三三萬餘戶，在全國占比八．六％，台電除新增線路設備提供用電，既有線路會受到外在環境、外物碰觸、設備不良等因素，造成事故停電，經統計近一年屬外力因素如樹木碰觸、鼠害、鳥獸害等停電事故約六十八％。

    邱雲祥說，為強化電網韌性與提升供電可靠度，桃園區處平均每日有三七○人、一五○輛工程車，針對線路設備進行巡視、搶修及新設與改善等工作，昨更投入承攬商及自有人力共一九一人，及升空車、吊臂車等工程車一百輛，選在節氣驚蟄這天舉辦誓師大會，驚蟄代表萬物萌發、甦醒，因此動員加強樹木修剪、鳥巢摘除、設備汰換等，希望減低停電事故機率。

    台電桃園區處5日進行樹木修剪作業，減少停電事故風險。（台電桃園區處提供）

    台電桃園區處5日進行樹木修剪作業，減少停電事故風險。（台電桃園區處提供）

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