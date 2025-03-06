5掩埋場 下半年裝溫度監控設備

2025/03/06 05:30

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市人口持續增長，垃圾量隨之增加，去化速度趕不及，大量垃圾暫置掩埋場及轉運站，桃園區近龜山區的會稽垃圾掩埋場今年二月間火災，中壢區忠福掩埋場也有火災紀錄，市府環保局去年完成溫度監控設備，使用中的四個掩埋場，預計下半年完成裝設，第一時間察覺火勢並應處，降低災害風險。

環保局環境管理處官員表示，全市八個掩埋場僅剩八德大安、觀音保障、楊梅員本、龍潭店子湖仍在使用，主要是暫置及轉運功能，以維持垃圾車的準點率，掩埋場內垃圾在去化之前仍有火警風險，規劃兩階段設置紅外線熱成像AI監控系統，第一階段去年九月完成，於桃園會稽、中壢忠福掩埋場周圍設置，制高點也會有監控設備，溫度異常立即回報，人員可在第一時間處置，未來將連動消防設備自動灑水。

請繼續往下閱讀...

官員表示，溫控設備主要在「搶時間」，桃園會稽掩埋場二月間曾火災，經溫控設施回報，現場人員迅速應變並通報消防人員，阻絕火勢延燒到戶外掩埋區；環管處第二階段計畫於大園北港、觀音保障、八德大安、龍潭店子湖、楊梅員本等掩埋場裝設溫控設備，六至十二月陸續完成。

環保局表示，為防範掩埋場火災發生，近兩年投入超過八千萬元經費，持續提升場區消防及監控設備，如增加水源及消防砲塔、監視器、覆土等，並購置手持式紅外線熱顯像儀，每小時巡查溫度狀況，也定期辦理教育訓練及消防設施檢查，讓人員熟悉並避免設備因久未使用而損壞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法