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    首頁　>　生活

    業者擬設瓷磚廠 龍潭居民憂污染

    2025/03/06 05:30

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市中壢區晉大陶瓷公司，在龍潭區龍新路段旁，自購約三．六公頃土地欲建瓷磚工廠，去年通過桃市環境影響審議，當地民眾憂心乳姑山未來將多三座大煙囪污染環境，而向民代反映，盼政府嚴格把關，將可能污染減到最低。

    晉大公司人員對本報採訪，答覆「主管說不方便訪談」，至截稿時仍未得該公司說明。

    憂心乳姑山未來將多三座大煙囪

    市議員張肇良表示，陶瓷工廠基地位金龍段二八一地號等卅三筆土地，一旦建好並營運，周遭的凌雲國中、方曙商工及大北坑休閒農業區，恐受相關窯業製程的排煙、排水污染，呼籲市府從嚴把關，保護環境。

    龍潭居民說，實體公聽會沒什麼人關心，改線上說明會，民眾不大知道，顧慮一旦蓋工廠，將影響居民、學生健康，且該公司中壢廠被裁罰多次，來龍潭設廠，擔心影響甚大。

    市府環保局綜合規劃科長徐逸倫表示，晉大陶瓷工廠環評案，去年五月十四日通過審查，該局尚未收到公司預告開工的公文，公司也尚未依規定召開地方說明會，開發單位如設置相關鍋爐設備時，須向環保局申請設置許可與操作許可，符合法規後方能執行，環保局也將從嚴監督。

    市府經濟發展局工業行政科長陳慶仁說，晉大尚未提送工廠登記申請資料，未來若提送審查，都須依照環評審查結論，執行環境維護計畫。

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