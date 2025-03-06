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    好孕專車補助加碼 每月逾百趟發5千

    桃市府「好孕專車」開辦將滿週年，市長張善政（中）昨日宣布好孕專車優化措施，加碼合作計程車駕駛人車資補助，「三寶爸」劉維和（左三）今年1月服務破百趟次，是首位領到獎勵金駕駛人。（記者鄭淑婷攝）

    桃市府「好孕專車」開辦將滿週年，市長張善政（中）昨日宣布好孕專車優化措施，加碼合作計程車駕駛人車資補助，「三寶爸」劉維和（左三）今年1月服務破百趟次，是首位領到獎勵金駕駛人。（記者鄭淑婷攝）

    2025/03/06 05:30

    每趟車資補助10％ 市府回溯今年元旦開始實施

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市「好孕專車」開辦將滿週年，常有孕媽咪反映叫不到車，或表明用「一生好運卡」叫車被拒，計程車司機則考量車費採點數支付，等車行核發下來，有的可能要一個月，還得扣手續費，接案興趣缺缺；市府昨天公布，將加碼好孕專車合作計程車駕駛人每趟車資十％補助、單月服務趟次破百的駕駛人五千元獎勵金，提高運將接案意願。

    合作計程車達一萬六千輛

    桃市「一生好運卡」去年三月八日開辦，至今核發一萬二九八一張，合作的計程車範圍涵蓋北北基桃竹竹，車輛數從初期三五○○輛增達一萬六千輛。

    市長張善政昨於市政會議宣布好孕專車四大優化措施，其中兩項針對駕駛人，市府補助孕媽咪搭乘好孕專車每趟次最高二五○元，因與悠遊卡公司合作，作業過程得扣二．五％手續費，市府加碼補助單趟十％車資、最高廿五元，等於替駕駛人吸收手續費，並於每月加發五千元獎勵金給服務趟次破百的駕駛人，回溯今年元旦開始，此舉讓「三寶爸」劉維和成了首位領到五千元獎勵金的駕駛人。

    「三寶爸」劉維和首位領到獎勵金

    婦幼發展局統計，好孕專車每月服務量約兩萬趟次，但單月服務趟次，一月服務趟次破百的駕駛人僅有一人；劉維和說，從科技業轉職計程車駕駛已經五年，身為「三寶爸」，最小的孩子去年出生，了解孕媽咪產檢往返的辛苦，若孕媽咪有搭車需要，他都會儘量配合載送平安往返，不會讓孕婦站在路邊無助等待，妻子也很讚許好孕專車計畫。

    婦幼局長杜慈容表示，除了駕駛人獎勵計畫，也加碼提供孕媽咪桃園市金牌好店好禮、觀光工廠、婦幼商家專屬優惠，並持續推動藥妝店、社區藥局專屬優惠，希望能有更多婦幼友善商家加入。

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