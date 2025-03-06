進場看世壯運 送百萬「新北幣」

雙北世界壯年運動會將舉行，新北市府各局處組隊報名參賽。 （記者賴筱桐攝）

2025/03/06 05:30

可至商圈、夜市攤販、市場消費抵用 憑大會核發證件 享5項免費措施

〔記者賴筱桐／新北報導〕二○二五年雙北世界壯年運動會將於五月十七日至卅日登場，吸引二萬五七八○人報名參賽，新北市府賽事期間將加碼發送價值百萬元的「新北幣」給民眾；憑大會核發證件享有五項免費措施，包括免費使用新北市所屬運動場館的體適能中心及游泳池、騎乘深澳鐵道自行車、參觀博物館等，希望落實國民外交，引領新北站上世界舞台。

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運動場館游泳池、博物館免費

新北市長侯友宜昨天在市政會議表示，世壯運參賽人數逾二萬五千人，有來自一○七個國家的選手參與，超越二○○九年高雄世界運動會、二○一七年台北世界大學運動會的規模，展現全民運動實力，提高國民健康素質，也帶來經濟觀光產業的效益，期許透過賽事展現城市魅力，讓各國好友能認識台灣。

周思齊、陳信安、王陽明等熱情參與

體育局長洪玉玲指出，世壯運有卅五種運動賽事，每人最多可報名三個種類、七個項目，報名人次最多的種類包括田徑一萬一三五四人、運動舞蹈四九七隊、滾球三六六隊、木球三○三隊等，其中台灣一○四歲的「羽球頑童」林友茂熱情響應，泰國一○五歲選手同時參加一百公尺短跑、鉛球、鐵餅、標槍，還有棒球好手高國輝與周思齊、前籃球國手陳信安、跆拳道教練劉聰達、藝人王陽明、蕭煌奇、玖壹壹等人同場競技，增添賽事可看性。

侯友宜說，為鼓勵民眾進場為選手加油，五月十七日至卅日到新北市廿六個場館觀看比賽或參加閉幕式的觀眾，每日限量索取「新北幣」，價值超過百萬元，可至轄內各大商圈、夜市攤販、文化運動場館、市場及便利商店消費抵用，促進在地經濟發展。

3個身障比賽場地 組一對一服務團隊

體育局補充，市府提供加碼優惠措施，憑世壯運大會核發證件（包含工作人員、選手、志工等）可免費使用新北市所屬運動場館的體適能中心及游泳池；三個月內免費搭乘觀光公車暢遊水金九地區；賽會期間免費騎乘深澳鐵道自行車；免費參加七十五場次深度文化體驗遊程；免費參觀新北市美術館、博物館及林家花園，預計約三萬人受惠。

另外，市府在板橋體育場、市民廣場及新莊體育館三個身障比賽場地，組成「一對一服務團隊」，並與新北市中醫師公會合作，在板橋體育場提供按摩舒緩服務。

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