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    首頁　>　生活

    台20乙線拓寬 預計9月中旬完成

    2025/03/06 05:30

    〔記者吳俊鋒／南化報導〕歷經十六年的逐段進行，台廿乙線的全面拓寬，來到「最後一哩路」的南化國小前綠色隧道，芒果樹都已移植，土木工程正式啟動，預計九月中旬完成，讓當地交通更便利。

    台廿乙線全長七．八五五公里，直接串連山區的台廿線與台三線，是往返左鎮、南化之間的重要道路，由於車流量漸增，公路局雲嘉南區養護工程分局陸續投入逾十三．五億元的經費，二○○九年開始逐段拓寬。曾文工務段將道路拓寬為廿米，沿線也新設三錦橋、九空橋、西埔橋與中坑橋等，還在南化農會集貨場前新闢外環道，透過交通建設，讓山區居民出入更便捷。

    台廿乙線的全面拓寬，目前僅剩南化國小前六．二至六．八六公里處，約六百六十米仍未完工，主要是當地住戶較為密集，有民房要拆除，公路局必須先與地方展開協調，取得共識後才能執行，進度因而受到延宕。該路段原本是綠色隧道，公所調查，以土檨仔的芒果樹為主，約有八十株，栽種時間將近半世紀，去年順利完成移植作業。

    今年春節後啟動拓寬，原本八米道路將擴建一倍左右，順利的話，工期預計到今年的九月十日，屆時也完成台廿乙線的全面拓寬。立委郭國文表示，台廿乙線最後一哩路的施工經費六千七百八十九萬元到位，全面拓寬後，前往市區的交通將更加順暢與便利。

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