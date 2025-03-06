南美館二館升格 籌備處3/25掛牌

台南美術館一館（圖左）持續營運，並計劃擴增農田水利署嘉南管理處（圖右）為新館舍空間。（記者洪瑞琴攝）

2025/03/06 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市美術館二館已獲核定為「台南國家美術館」，發展方向聚焦台灣前輩藝術家研究、展覽及教育推廣，將於三月廿五日美術節掛牌成立籌備處，南市美術館則仍持續在一館營運，並計劃在對面的農田水利署嘉南管理處擴增館舍，而嘉南管理處遷移地點以管理處台南休假中心是評估方案。

獲核定為台南國美館 聚焦前輩藝術家研究等

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文化部籌設台南國家美術館，也同時運用台灣藝術史長期累積的資料，重建台灣藝術史是重責大任，尤其是近現代前輩藝術家作品，有系統展現台灣近現代藝術脈絡。屆時籌備處掛牌營運，也與南市美術館合作展開首檔策展，以近現代前輩藝術家作品為主。

南市文化局表示，要從眾多地方美術館脫穎而出，勢必要積極爭取中央資源，未來台南國家美術館，可望中央每年投入逾二倍現有營運經費，將有助於提升整體營運能量。期待未來台南國家美術館與台南市美術館攜手同行，深化台南美術的研究典藏與展示教育，彰顯台南美術發展的獨特經驗與價值，壯大地方藝文夥伴能量，共創台南藝文榮景。

南美館持續在一館營運 並計劃擴增館舍

未來南美館將持續南美館一館，也預計將農田水利署嘉南管理處（市定古蹟原嘉南大圳組合事務所，原嘉南水利會）展開全棟整修後，作為南市美術館新館舍空間。

南市副市長葉澤山表示，目前中央相關部會尚在協調中，在保障嘉南管理處員工權益前提下，嘉南管理處遷移地點位於中西區慶中街的原嘉南水利會台南休假中心是評估方案，在未定案之前，南市先協助該棟建築市定古蹟的調查研究作業與修復設計，以利後續使用。

南市美術館二館升為「台南國家美術館」，將於三月廿五日掛牌成立籌備處運作。（記者洪瑞琴攝）

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