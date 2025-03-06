溪北農遊趣 營墘休閒農業區揭牌

下營觀光休閒農業協會理事長黃茂容（左起）、市長民治辦公室主任吳政隆、下營區長李宗翰，稱讚營墘休閒農業區的農業小旅行。（記者楊金城攝）

2025/03/06 05:30

將推出農遊小旅行、食農體驗、伴手禮 發展在地特色休閒農業

〔記者楊金城／下營報導〕溪北農遊新亮點，下營區「營墘休閒農業區」昨天揭牌，是南市第五個休閒農業區，未來結合區內特色產業推出農遊小旅行、食農體驗、伴手禮，發展下營特色休閒農業。

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市長黃偉哲說，為提供民眾更多休閒旅遊選擇，同時改善農村建設與提升農民收入，市府推動傳統農業轉型，發展六級休閒產業，期盼營墘休閒農業區的設立，凝聚在地業者的力量，讓國內外旅客體驗農家文化，感受農業新特色。

具豐富生態、農村風貌與文化資源

下營區長李宗翰指出，下營四寶：鵝肉、黑豆、桑葚、文旦聞名，近年並積極推動友善耕作、食農教育，未來遊客到下營可享受美食，還有體驗活動和農特產品，農遊更有趣。

營墘休閒農業區面積五九四公頃，區塊在台十九甲線鵝肉公路至南六十三線區道（古官道）間，有豐富農業、生態、農村風貌與文化資源，歷經四年多才通過農業部審查，上月公告，休區內有有機菇場、柚園、有機農場，通過農遊特色場域認證也有白鵝生態教育農場、弘昌碾米廠、一畝田香草莊園及惠生泉有機菇場。

下營觀光休閒農業協會理事長黃茂容表示，協會未來會與休閒業者、青農、農村再生社區合作，打團體戰進軍農遊市場，提升產品行銷、開發、產業升級及場域認證，開發休閒農業體驗活動、套裝遊程、食農教育課程，打造農遊主題軸帶，提升農業新價值。

業者可申請補助行銷及運作經費

南市現有七股區溪南、左鎮區光榮、楠西區梅嶺、東山區東山一七五及下營區營墘等五處休閒農業區，並籌設後壁區米樂、官田區凌波渡頭及新化區大坑一六八等三處休區，都已送農業部審查、實地現勘，能否通過今年揭曉。

如通過休區成立，在農業用地申請休閒農場將獲得放寬，協會、業者可向農業部申請推廣行銷及組織運作經費補助，開發特色伴手禮產品、農遊體驗課程和行銷推廣。

台南下營區營墘休閒農業區昨揭牌成立，區內特色香草莊園。（記者楊金城攝）

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