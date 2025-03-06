竹市18尖山賞花月攝影賽 限齡挨批

新竹市辦十八尖山賞花季攝影比賽只限18-40歲參賽，且只有1週報名時間，許多市民到粉絲頁留言狠批是年齡歧視。（資料照，記者洪美秀攝）

2025/03/06 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府城銷處近期在粉絲頁推廣賞花季攝影比賽活動，不過這項攝影比賽僅限定十八到四十歲的青年參加，且攝影報名時間只到六日，挨批十八尖山的賞花月活動還未開始，攝影比賽就結束，且只有一週的報名參賽時間，許多攝影好手及市民在粉絲頁留言炸鍋，認為市府辦活動竟出現年齡歧視，根本不是在推廣攝影比賽，而城銷處辦活動僅針對年輕人辦，是本末倒置做法，對推廣城市行銷毫無效益，是城市逆銷的荒謬作為。

只限18到40歲的青年參加

對此，市府城銷處表示，已在二月廿三日發布新聞稿宣傳攝影比賽活動訊息，希望民眾利用二二八連假到十八尖山踏青賞花，市府將視辦理情形評估明年擴大參加對象，同時廿三日將辦青年攝影得獎作品觀賞活動。

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城銷處︰評估明年擴大對象

有市民及網友得知，市府辦十八尖山賞花月攝影比賽，僅限十八到四十歲青年可參加，痛批根本是倒行逆施的行銷手法，平日前往十八尖山健行運動民眾相當多，年齡層很廣，為何市府辦城市行銷活動僅有年齡限制，根本是年齡歧視，也無法達到城市推廣目的，直呼根本是腦殘的行銷手法。

有網友也酸市府這兩年來辦一次性活動辦太多，除毫無創意，還直接浪費公帑，只要預算編一編，給個青年的名字就可核銷活動經費，根本是圖利廠商的做法，也失去城市推廣的美意。

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