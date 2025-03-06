竹市棒球場爭議 民進黨支持檢調調查

新竹市府展示棒球場覆土移除工程開挖出來的各種營建廢棄物。（記者洪美秀攝）

2025/03/06 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府昨天聯合市議會藍白議員召開棒球場說明會，會中展示覆土移除工程挖到的營建廢棄磚塊，並提到棒球場結構未達安全標準，將向廠商求償並究責前市府相關人員。對此，市議會民進黨團重申棒球場至今未驗收，若不符契約或違法，施工廠商需完全負責，黨團全力支持檢調調查。

藍白議員︰挖到磚塊和寶特瓶

代理市長邱臣遠及工務處長陳明錚等人，昨說明棒球場覆土移除工程中挖出不該有的營建廢棄磚塊和寶特瓶，並說明球場安全結構未達安全標準，同時提到棒球場施工過程中有十二天關鍵縮時影帶消失，而覆土移除工程預計六月底完成，後續會針對不合規部分向廠商求償，籲檢調單位調查是否有人謀不臧情事，並會再補呈資料給監察院，究責前市府相關人員疏失，後續會啟動棒球場改善工程作業，期明年完成球場改善重啟工程。

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綠營要求公開完整結構報告書

民進黨團要求，市府須公開完整版結構報告書給議會，另邱臣遠承諾明年三月將重啟棒球場，盼市府勿重蹈覆徹再次跳票。市議員曾資程說，藍白沆瀣一氣舊調重彈，無止境消費蹂躪棒球場，球迷只能呼喊什麼時候才可以看球賽，周邊店家也哀嚎，商機什麼時候回來。

市議員劉崇顯說，昨天是竹市立委與市長罷免案第二階段正式公告，市府果然一出事就拿球場當提款機。市府不僅不敢公開說明剛上任的科學取樣開挖「無廢棄物」完整內容，更證明前市府時期無論是土方回填還是球場覆土，都在監拆計劃書與統需書中有明確合理的契約規範。

法院︰尚不致發生結構性損害

至於市府操作的結構安全問題，法院裁示的鑑定報告中有提到「目前各斷面尚不致於發生結構性之損害」，但藍白與市府卻影射棒球場有結構性損害，可見高虹安團隊不想處理棒球場改善議題。

時力議員林彥甫也說，高虹安市府強調會改善棒球場，但說明會全在究責，市府向市民保證球場重啟的時間，恐怕又是空頭支票。

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