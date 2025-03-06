苗栗（火旁）龍追加460萬經費 交政風室調查

今年苗栗（火旁）龍系列活動決標九百四十萬元，市公所追加墊付近四百六十萬元。 （苗栗市公所提供）

2025/03/06 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕今年苗栗（火旁）龍系列活動決標九百四十萬元，市公所追加墊付近四百六十萬元；因往年辦理總經費不過約九百萬元，引發爭議。苗栗市民代表會於昨天臨時會決議通過由政風室專案調查釐清；公所說明，因前、後任市長活動政策轉型而有調整或追加，且爭取（火旁）龍無形文化資產認證，追加墊付合法。

（火旁）龍追加墊付案於今年二月十三日市代會休會期間，由市民代表會主席陳仁杰簽核同意；市民代表李建宏認為行政程序有爭議，提案建請政風室專案調查釐清，獲劉鳳瑩等八名代表附署，於昨天市代會臨時會臨時動議討論。

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李建宏質疑追加提請墊付案，行政程序上是否完備？並指過去幾年均無編列活動宣傳後餐敘預算，今年兩場記者會後共花費廿二萬六千元；廿萬元購買馬來西亞媒體報導；及增購抱枕、燈籠、筆記本及悠遊卡等活動紀念品一百四十八萬三千元等墊付案追加項目，似有採購時序問題。

公所︰活動轉型而調整或追加

劉鳳瑩則認為追加墊付款項近活動經費五成離譜，許多市民都在談論，建議全案移送檢調調查釐清。對此，陳仁杰於會中進行表決，劉鳳瑩離席、大多數舉手不同意移送檢調，但決議由政風室調查，於下次定期會向代表會報告。

市公所表示，前市長、立委邱鎮軍主政時（火旁）龍主打巡庄，現任市長余文忠則推親子，活動因政策轉型而調整或辦理追加項目，且依採購法規定，墊付金額可以在標案金額五十％以內，此墊付案程序完全合法。

苗市長︰爭取無形文資認證 合法追加

余文忠則感謝公所全體同仁的努力辛苦付出，並強調沒有浪費公帑，今年苗栗（火旁）龍，不僅有馬來西亞媒體報導，也獲美聯社、日本節目介紹，打開國際能見度，且市公所與苗栗市玉清宮合作，爭取無形文化資產認證，一旦通過，更能獲文化部補助，讓苗栗（火旁）龍永續傳承。

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