太平枇杷節開跑 量減上品1斤250元

太平枇杷上市了，雖受氣候影響產量減少，不過品質不受影響。 （記者陳建志攝）

2025/03/06 05:30

〔記者陳建志／台中報導〕枇杷已進入產季，為了行銷台中太平的枇杷，太平區公所攜手太平區農會昨天舉辦「太平枇杷節系列活動記者會」，正式宣告今年的太平枇杷上市了，今年枇杷節共規劃枇杷親子健行、紙風車劇團、枇杷親子嬉遊記、枇杷評鑑、枇杷產業文化活動、農遊太平等系列活動，雖受氣候影響枇杷產量減少，不過品質不受影響。

產量少2成多 品質不受影響

太平農會總幹事余文欽表示，受到去年底康芮颱風影響，加上開花期氣溫過高，今年枇杷產量約減少二、三成，不過在農民細心管理下，品質仍維持往年水準，從現在開始到四月上旬，是太平枇杷的盛產期，民眾可到頭汴坑產地直接跟農民購買，也可到枇杷節活動選購，或者打電話到農會供銷部預約訂購，04-22781148#182、188。

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結合農會、宮廟、商圈行銷

太平區長陳柏宏表示，太平枇杷節今年邁入第廿三年，今年結合農會、聖和宮、龍奉宮和樹孝商圈行銷枇杷，並舉辦系列活動，三月八日在聖和宮舉辦枇杷親子健行；三月九日邀請紙風車劇團到龍奉宮帶來「屋頂環遊世界」戲碼；三月十五日下午在馬卡龍公園安排「枇杷親子嬉遊記」；三月廿日舉辦枇杷評鑑會；三月廿二日在太平區運動場舉辦「枇杷產業文化活動」；三月十五日至四月十二日則舉辦農遊太平枇杷採果，邀請大家來遊太平、吃枇杷。

太平枇杷產銷班第六班班長簡進田表示，今年枇杷雖產量減少，不過品質不受影響，依然綿密、多汁、又甜，不過受到人工、資材等成本提高影響，今年每斤約漲廿元，品質較好的一斤約二五○至二八○元，中等的每斤約二二○元，歡迎大家到太平採買新鮮又好吃的枇杷。

太平區公所攜手區農會舉辦「太平枇杷節系列活動記者會」，正式宣告太平枇杷節開跑。（記者陳建志攝）

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