中捷橘線延伸清水 將辦可行性研究

海線居民期待捷運橘線延伸至清水火車站與台鐵共構。（記者張軒哲攝）

2025/03/06 05:30

交通部補助1170萬 市府自籌830萬 已預留尾軌將儘速招標

〔記者張軒哲／台中報導〕台中捷運橘線機場路線，先前因台中市府將機場至清水之間路段取消，而引起清水民眾不滿，立委蔡其昌五日召集交通部及鐵道局局長楊正君商討，爭取交通部鐵道局核定補助一一七○萬元，由台中市政府辦理橘線延伸海線可行性研究，台中市政府刻正辦理可行性研究招標作業中。

請繼續往下閱讀...

地方盼延伸至火車站與台鐵共構

清水是台中海線重鎮，許多民眾通勤台中區上班與就學，目前倚賴公車或火車通勤，居民盼橘線能延伸至清水火車站與台鐵共構。

蔡其昌：對海線發展至關重要

蔡其昌表示，先前多次呼籲盧市府，橘線捷運延伸清水對海線發展至關重要，捷運橘線終端台中機場僅距離清水鬧區約三公里，更可串連起台鐵及清水區的整體腹地，市府卻不願納入清水段，海線已經相對落後，這三公里不補起來，就交通專業來講、就區域的發展而言，是很不正義的事情。

議長張清照表示，一直強烈要求市府規劃「捷運橘線」時，一定要延伸至清水區，主要清水人口已增至九萬人，但區內尚無捷運規劃，有必要延伸橘線至清水，甚至與捷運藍線串連成路網。

楊典忠要求市府加速規劃期程

市議員楊典忠表示，橘線西延段是走中清路，對台中海線地區清水甚至大甲區域發展影響甚鉅。捷運橘線延伸清水與捷運藍線高架化段相同，市府已有捷運海線高架化評估規劃經驗，他要求市府加速延伸海線的規劃期程，及早納入綜合規劃與開工期程，增進捷運橘線運輸效益，照顧海線鄉親。

市府捷運工程局表示，市府針對橘線台中機捷規劃時已預留尾軌，可行性研究規劃，研擬延伸至海線的申請計畫書，去年十二月向交通部提出經費補助申請，經交通部審核，已於今年一月正式核定補助一一七○萬元，市府將自籌八三○萬元，目前正依規辦理納入預算程序，並將儘速推動採購發包作業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法