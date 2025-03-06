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    首頁　>　生活

    嘉義紫藤花季將至 估中下旬紫爆

    2025/03/06 05:30

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕春暖花開，嘉義縣梅山鄉瑞里村夢幻紫藤花季三月中旬浪漫登場，縣府昨邀請歌手楊淨宇以一身淡紫色洋裝化身紫藤仙子，以「療癒女聲」為花季揭開序幕。縣長翁章梁說，瑞里周邊景點豐富，歡迎遊客前來賞花、品嚐在地美食、好茶與咖啡，享受一趟愜意的春季之旅。

    受氣候影響，今年紫藤花期稍遲，從目前含苞待放情況，預估三月中旬至下旬盛開，且花況可期。翁章梁說，瑞里地區有許多優質民宿與店家，還有媲美日本嵐山的竹林綠色隧道，歡迎大家安排春天來趟紫藤花遊程。

    縣道166線 賞花點有30處

    嘉縣一六六觀光產業發展協會理事長邱詩富說，沿縣道一六六線從竹崎與梅山鄉交界處開始，紫藤花賞花點約卅處，從瑞里派出所到青葉山莊段更是打卡熱區，從目前花苞數量推估，三月十五日前後將紫爆迎賓。

    縣府文化觀光局表示，三月中、下旬花季期間活動，十五、廿二日瑞里國小「小小泡茶師體驗」、廿二日下午三點瑞里源興宮前廣場楊淨宇紫戀快閃演唱、廿二、廿三日及廿九、卅日瑞里源興宮前廣場花現紫藤下市集。

    凡是在三月十五至卅一日期間，入住特約民宿一晚就送紀念品茗杯，在特約店家餐飲消費滿三百元，即可獲親子彩繪文具組。

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