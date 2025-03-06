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    首頁　>　生活

    雲林土庫佛心麵包 ４年來1個只賣15元

    方振南、蔡女珠兩夫婦堅持以每顆15元銅板價，讓民眾享用到物美價廉的麵包。（記者李文德攝）

    方振南、蔡女珠兩夫婦堅持以每顆15元銅板價，讓民眾享用到物美價廉的麵包。（記者李文德攝）

    2025/03/06 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕土庫鎮有一家經營四十年麵包店，六十九歲方振南與六十七蔡女珠夫婦在土庫經營麵包店，四十年來堅持使用高品質原料，不添加防腐劑、膨鬆劑或泡打粉，讓顧客吃得安心，且多年來麵包價格維持十五元銅板價，讓人一嚐便愛上。

    方振南說，開業至今始終謹記老師傅教誨，嚴選食材、杜絕防腐劑、膨鬆劑等添加物，讓顧客吃到最純粹的美味，價格從一個五元調至十元後，直至四年前才略漲至十五元。

    蔡女珠表示，回想十多年前台灣歷經食用油、毒澱粉等食安風暴，食品市場陷入信任危機，生意大受影響，三年虧損上百萬元，甚至考慮關店改行，最後決定「再撐看看，不行就關門」；方振南說，忠實顧客始終支持讓他們重拾信心，因此下定決心不讓民眾花太多錢也能買到好吃的麵包，不求大賺只希望大家都能吃到安心的麵包。

    自己的店面 自製自售省成本

    蔡女珠指出，因價格太親民，曾有人懷疑是否「偷工減料」或使用劣質原料，但顧客吃過後疑慮全消，紛紛回購，另能維持低價的秘訣之一，是店面是自己的，夫妻兩人自製銷售，省去部分成本。

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