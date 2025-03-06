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    基隆獅球嶺匝道 盼設反光鏡

    基隆獅球嶺匯入中山高的匝道口，視線不佳易發生危險。（記者盧賢秀攝）

    基隆獅球嶺匯入中山高的匝道口，視線不佳易發生危險。（記者盧賢秀攝）

    2025/03/06 05:30

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕國道一號基隆端點獅球嶺左右兩側都有匝道，是獅球嶺住戶車輛唯一出入口，但與國道間有視線死角，險象環生，基隆市議員鄭文婷與市府相關單位勘查，要求增設反光鏡等安全設施，降低意外發生；市府相關單位允諾研議設置，加強路口安全。

    國一的起點華表紀念碑前廿九號橋銜接基隆市區道路，紀念碑前左右有前往獅球嶺的匝道，是獅球里和書院里民車輛的唯一出入口，獅球里長林錦榮說，每天約有五百人次往返。

    市府允諾研議設置

    不過，獅球路四十八巷（三姓公廟前）右轉往高速公路南下方向，屬U型路口，駕駛無法看清左側來車，經常險象環生；而獅球路一六九巷匯入廿九號橋時，國一大業隧道出口往基隆方向車流量大、車速快，易發生事故。居民說，這是當地居民回家唯一的道路，開車出門都提心吊膽，希望增設反光鏡和照明設施。

    鄭文婷接獲陳情與市府交通處、工務處、里長林錦榮等辦理會勘。鄭文婷說，以前麥帥公路時，居民就由此出入口進出，國道開通後保留了匝道口，但國道車流大、車速快，匝道口車輛匯入相當危險，要求市府增設反光鏡和照明設備。

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