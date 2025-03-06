基隆12米路 「紅線改黃線」97處可臨停

基隆市檢討12公尺以上道路，97處路段紅線改為黃線，開放民眾臨停。（記者盧賢秀攝）

2025/03/06 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市停車空間不足，市府全面檢討路幅十二公尺以上的道路，共九十七處路段、約一千四百公尺的路側空間，由紅線改為黃線，開放民眾臨時停車、貨車上下貨。其中中正區有廿六處最多，其次是仁愛區廿處。

市府交通處代理處長黃詩涵說，盤點後紅線開放黃線臨停路段，以銀行、洽公、醫療院所或便利商店前路段居多，提供自小客車、計程車臨停上下車及貨車上下貨，紓解停車位不足的問題。

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紓解停車位不足 可臨停287部

交通處指出，去年三月《道路交通管理處罰條例》修法，路幅十二公尺以上，且超過一百至一百五十公尺沒有設置停車格或卸貨專用車格的路段，可將紅線改繪為黃線，開放民眾臨時停車或上下貨物，基隆市去年六月就有八十一處路段紅線改為黃線。

銀行、洽公、醫院路段居多

今年持續檢討，全市共有九十七處路段開放臨停，包括中正區有廿六處、信義區有六處、仁愛區有廿處、中山區有七處、安樂區十三處、七堵區十六處及暖暖區九處，合計開放路段長達一千四百多公尺，約可臨停二八七部小客車。

另外，交通處也檢討道路的車道配置、車道寬度設計，讓用路人更安全，目前完成調整車道寬度的道路，包括忠一路與樂利三街。其中，交通處除在忠一路段（愛一路到孝二路之間）調整車道寬度外，也設計了公車避車彎，希望減低事故發生率；樂利三街（麥金路至二信國小段）原本北向有二車道、南向一車道，透過縮減車道寬度，南向增為二車道，避免成為瓶頸路段。

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