北市Z世代創業賽 公布首獎得主

2025/03/06 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府青年局首屆「Z世代創新創業加速實踐競賽」，吸引卅四組團隊、近百名大專院校學生參加，昨公布首獎得主，募資放大組為「鳴天設計有限公司」、行動實踐組為「特遊種創意」，各可獲得首獎獎金三萬元及十萬元行動支持金；青年局並與國立台北科技大學簽署校園創業育成合作備忘錄，一起推動青年創業。

可獲3萬及10萬支持金

青年局指出，「鳴天設計有限公司」推出《Vitopa專注力繪本x桌遊組》，結合色光科學原理，幫助兒童在遊戲中訓練專注力，強化視知覺發展，產品上架廿天募得超過四十萬元，充分展現「募資放大」的精神；「特遊種創意」設計符合永續概念的創新模組化時尚旅行用品組，解決旅行用品攜帶的不便，並減少一次性用品的浪費，在競賽過程中已獲業界青睞，展開產品開發合作計畫。

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青年局局長殷瑋表示，從發想到產品化的過程並不簡單，與台北科技大學簽署校園創業育成合作備忘錄，希望可以透過資源的共享，為創業者提供全方位的支持。

台北科技大學副校長任貽均說，青年創業常面臨場域驗證困難、資金不足及行銷經驗不足等挑戰；青年局透過「以賽代練」提供資源與輔導，協助突破困境，得以順利進入市場。

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