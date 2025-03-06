世壯運大巨蛋開幕門票 20日開賣

2025/03/06 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕二○二五雙北世界壯年運動會五月將登場，台北市政府昨公布開、閉幕式亮點，安排金曲原民創作歌后ABAO阿爆、超人氣樂團告五人、世壯運主題曲〈敬夢想〉「主唱」葛西瓦、唱跳天團Energy等藝人輪番表演。開幕式五月十七日於台北大巨蛋登場，三月廿日中午十二點開賣門票，購票可抽東京單人來回機票去看棒球經典賽；閉幕式五月卅日在鶯歌新北美術館舉行，採民眾自由入場。

台北市長蔣萬安表示，世壯運有超過二．五萬名國內外選手，開閉幕總製作人林昆穎介紹，典禮除了賽會儀典，也有不同主題的文化節目，藝人表演外，還包含中華職棒應援團以及桌球國手莊智淵、江宏傑等人參與。

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可抽棒球經典賽東京機票

突破台灣史上大型國際運動賽事人數，歡迎國際友人來台北，也歡迎民眾買票進場，還有機會抽機票到東京看二○二六棒球經典賽小組賽，為台灣隊加油。開幕式依不同座位區域，票價從三百元、四百元及五百元不等。

林昆穎說，開幕前規劃「夢想壯年遊」遊行活動，自當天下午五點起，從台北市政府前市府路出發到國父紀念館。

新北市鼓勵民眾進場為選手加油，提供到新北市場館看比賽或參加閉幕式的民眾，每日限量索取「新北幣」，可至轄內商圈、夜市攤販、文化運動場館、市場及便利商店消費抵用。

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