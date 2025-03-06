外縣市民︰台北景點沒創意 不會想再去

2025/03/06 05:30

〔記者林承鴻／台北報導〕台北市在觀光署統計去年各縣市旅客人次中被擠出前三名，受訪民眾都覺得很意外，雖然觀光傳播局長王秋冬解釋是因為西門町被列入景點未滿一年，兩千多萬人次未被列入，排名失真，但民眾受訪普遍覺得台北市景點缺乏新意，較少自然風景，不會想一去再去。

國際知名度高 卻讓人不知要去哪

在影視業工作的廿多歲新北人王小姐表示，很意外台北沒有進入前三名，因為她在一○一、永康街、士林夜市等地都會遇到許多外國觀光客。不過，她認為一○一已經太無聊，推薦觀光客可以到寶藏巖、華山、松菸等文創園區逛逛，或是具文化特色的萬華、龍山寺、剝皮寮走走。

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在餐飲業工作的五十多歲台中人張小姐也對台北未進入前三名感到意外，她說，台北的國際知名度最高，但她也常不知道要去哪裡？知名景點都去過，不會想再去。至於市府舉辦的活動，感覺宣傳力度比較低，並不熟悉，最近注意到士林官邸花展，會想去看看。

對於前三名的縣市中，王小姐認為，新北有瑞芳、平溪、猴硐等地，可以搭火車沿路玩，還有老街可以逛，對國際觀光客應該是滿新鮮的；張小姐認為，台中位於南來北往的樞紐，交通方便、天氣又好，可能因此吸引觀光客停留。

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