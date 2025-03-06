旅客變少 北市挨批觀光行銷了無新意

北市議員直言，北市擁有陽明山國家公園等知名景點，市府觀光策略卻「了無新意」。（資料照）

2025/03/06 05:30

被擠出前3名 議員︰「靠勢」是首都 策略沒亮點 觀傳局︰西門町未列入 排名失真

〔記者甘孟霖／台北報導〕作為國外旅客來台經常選為首站的首都台北市，在觀光署統計去年各縣市旅客人次中被擠出前三名，台北市議員游淑慧指出，北市知名景點地標一堆，觀光傳播局沒有創新思維，城市行銷了無新意，甚至停留在設立紙板打卡、拍照，影響整體觀光活動效益，需檢討；議員簡舒培也認為「吃老本」，不進則退，難怪被超車。觀光傳播局長王秋冬表示，相關數據未列入西門町，有些失真，會參考建議持續精進。

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演唱會經濟、吉伊卡哇 高雄超車

游淑慧指出，依觀光署「觀光統計資料庫」數據，二○二四年各縣市觀光旅客前三名依序為高雄市六七九四萬九六六四人次、台中市六六五五萬六一三○人次、新北市六一六八萬九八五七人次，台北市第四名為六一四七萬八八三○人次。

游淑慧舉高雄市為例，利用韓劇「魷魚遊戲」正紅時，引進「英熙娃娃」，還有無人機燈光秀，創造「大型充氣玩偶」經濟；動畫「吉伊卡哇」爆紅，高雄跟上順風車；演唱會經濟更超車設立小巨蛋多年的台北市，不斷有新話題吸引媒體報導。

反觀台北市今年燈節，從去年的五七四萬人次下降至三六一萬人次，僅剩六成，「了無新意、沒有亮點」印證觀傳局沒有創新的思維；活動即便與動漫合作，也停留在設立紙板打卡、拍照。徒有一○一、故宮、陽明山公園等知名地標，卻缺乏亮眼、新穎的活動或行銷創意，需要檢討。

北市停留在設立紙板打卡、拍照

簡舒培直言，過去幾任市長「靠勢」台北市是首都，在其他城市努力發掘亮點，如高雄駁二特區、碼頭文化，還努力將流行文化結合進城市意象，扭轉過去工業城市的無聊印象時，台北市持續吃老本下，不進則退，只剩下各種花季，讓人覺得疲乏。

燈節少了200多萬人 印證沒新思維

王秋冬表示，觀傳局求新求變，將跨年、大稻埕煙火從一日擴大為帶狀，台北燈節找來國外藝術家佈燈，展現不同面貌；去年北市住房率逾六十四％，列管景點遊客人次攀升破億，因西門町納入景點未滿一年，兩千多萬人次的數據未列入計算，排名有些失真。會參考各項建議持續精進，透過創新的行銷吸引更多遊客。

北市議員批市府，徒有故宮等知名景點，卻缺乏亮眼、新穎的活動或行銷創意。（資料照）

台北市擁有101等知名地標，不過觀光署統計去年各縣市旅客人次，北市被擠出前三名。（記者甘孟霖攝）

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