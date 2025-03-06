升學網公布學測考生偏好 4類隱藏版黃金科系受青睞

大學學測日前已公布成績，考生正準備下階段個人申請。 （資料照）

2025/03/06 05:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕大學學測日前公佈成績，考生正準備下階段個人申請，大學問網站根據點閱率公佈四類受考生關注的「隱藏版黃金科系」，包括放射師、檢驗師科系；大眾傳播學群；運動產業科系；物理治療、職能治療科系等。學者分析，這正符合高齡化、跨領域的社會發展趨勢，就業會較有保障。

放射師、檢驗師就業有保障

大學問執行長魏佳卉指出，放射師、檢驗師因國考證照保障、招生名額受衛福部總額管制，人力需求穩定，薪資佳。高分群可選擇台大、北醫、長庚、高醫、陽明交大等，也能透過四技申請進入元培醫事科大、中華醫事科大。

請繼續往下閱讀...

大傳出路廣 運動產業錢景佳

AI技術正重塑傳播產業，畢業生出路不再侷限於傳統媒體，還可進入行銷、電商、遊戲、教育、科技、金融等領域，包括政大、世新、銘傳、朝陽科大等有相關科系。

物理治療、職能治療需求大增

運動產業科系部分，全球運動科技產值二○三○年逾十三兆，台灣可望占十％，台大、文化、輔大等校分別聚焦職業運動、運動行銷、運動科技、健康管理等多種領域，體大及醫學院更結合運動醫學及傷害防護等。

台灣邁入高齡化社會，復健需求大增，物理治療、職能治療科系前景看好，普大包括中國醫、陽明交大、台大及國北護大、弘光科大、輔英科大等科大各有物理治療、職能治療、聽語治療、呼吸治療科系可選擇。

靜宜大學監察人陳振貴分析，隱藏版科系正符合台灣社會發展趨勢走向，如透過AI及半導體結合各種專業、少子女化及超高齡化社會到來，這些科系是不錯選擇。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法