雞蛋產地、批發價差9.5元 定價協商沒共識

養雞協會希望雞蛋產地批發價差可從現在的9.5元縮減為6元。（資料照）

2025/03/06 05:30

〔記者楊媛婷／台北報導〕蛋農不滿產地價與批發價價差達九．五元，農業部二月邀雙方協調未果，中華民國養雞協會昨表示，蛋農代表就產地與批發價差回到過去六元達共識；北市蛋商公會則指出，現行批發、產地價差合理，並主張隨人事、電水等成本增加，批發、產地價差有再拉大必要。

蛋商公會二日宣布，雞蛋批發價於三日起每台斤漲二元為卅七元，產地價則於昨起每台斤同步漲二元為廿七．五元，產地價與批發價差為九．五元，蛋農認為價差不合理，養雞協會和蛋商公會代表討論定價機制。

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養雞協會副理事長林漢章表示，蛋農達成共識，主張產地價與批發價價差機制應回復到二○二○年時的每台斤六元，現行的九．五元價差是因國內一度禽流感疫情爆發，缺蛋嚴重才導致批發價抬高。

北市蛋商公會理事長林天來則指出，批發價、產地價差每台斤六元只是養雞協會單方面說法，這幾年來人事、水電等營業成本不停上漲，維持現行價差合理，目前蛋商扣除掉成本後，一斤雞蛋的利潤不到二元，甚至有必要將產地、批發價差進一步拉大。

農業部畜牧司則表示，希望產業可就議價機制進一步討論並取得共識。

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