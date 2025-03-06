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    首頁　>　生活

    高中生拒升學榜單 家長團體力挺

    高雄女中因揭露沒有滿級分考生引發討論，多所高中及學生團體召開記者會，訴求終結放榜新聞。（資料照，記者田裕華攝）

    高雄女中因揭露沒有滿級分考生引發討論，多所高中及學生團體召開記者會，訴求終結放榜新聞。（資料照，記者田裕華攝）

    2025/03/06 05:30

    〔記者楊綿傑／台北報導〕大學學測日前公佈成績，高雄女中因為揭露今年沒有滿級分考生引發討論，多所高中及學生團體連袂召開記者會，訴求終結放榜新聞。台灣家長教育聯盟昨聲援此主張，並向所有家長呼籲應拋棄成績至上的觀念，轉而重視學生特質，並支持學生的多元發展。

    拋棄成績至上觀念 多元發展

    台灣家長教育聯盟理事長王醒之就指出，一○八課綱提出「成就每一個孩子，適性發展、終身學習」的願景，正是強調學校教育應該重視每個孩子的特質，鼓勵勇於發展所長與所愛，進而養成終身學習的習慣。然而，每至升學考試放榜的時刻，仍見各校喜孜孜地公布該校如何的在大考「大有斬獲」，造成升學考試的分數主導學校教育方向。

    國中教育會考也應比照辦理

    台灣家長教育聯盟常務理事謝國清呼籲，家長們應轉而重視孩子的特質並鼓勵學生適性發展，除高中不再公布學生考試成績外，國中教育會考也應比照辦理。

    對於如何選填志願，不同科系的基礎課程、畢業出路有哪些差異、大學教授最重視的能力等學生關切焦點，台科大推出快問快答系列影片解惑。台科大教務長陳素芬表示，學生可透過課程了解學習內容與各系間的差異，也可深入了解職涯規劃。

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