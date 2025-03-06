事後避孕藥擬改非處方 今討論／衛福部：探討藥物安全與科學依據 也要考量社會共識

事後避孕藥目前屬於處方藥，藥師表示，若開放為指示用藥，在專業人員指導使用下，可確保民眾用藥安全。示意圖，人物與新聞無關。（資料照，南市府提供）

2025/03/06 05:30

〔記者邱芷柔／台北報導〕「緊急事後避孕藥」該不該更容易取得？衛福部今天將召開會議，研議讓民眾無需醫師處方即可到藥局購買，不過各方對此立場不一，會議預計再掀激辯。

事後避孕藥是高劑量的單次使用藥品，目前在國內屬於處方藥，須由醫師開立，作為緊急避孕措施。食藥署二○一六年曾推動將事後避孕藥改為指示藥，並擬定六大限制，如限十七歲以上使用、不得開架陳列、禁止廣告等，但因各方意見分歧而擱置。

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每隔一段時間，事後避孕藥改類就會再掀討論。民眾黨立委林憶君日前在總質詢中建議應改為指示藥，以保障女性生育自主權與用藥權益。行政院長卓榮泰回應，將要求衛福部在安全合理前提下，與醫藥界盡快達成共識。

食藥署副署長王德原表示，會議將重新檢視事後避孕藥轉類的可能性，邀集醫藥專家、婦女團體、兒少權益代表及教育部等單位參與，除探討藥物安全性與科學依據，也必須考量社會共識。

藥師公會：美英等國已納指示藥

藥師公會全國聯合會理事長黃金舜指出，事後避孕藥改類已擱置七、八年未有進展，台灣重視婦女權益，卻遲未開放事後避孕藥，反觀美、英、澳等先進國家已有八成將其納為指示用藥，台灣與國際趨勢脫節。

黃金舜說，台灣婦產科診所已從過去一千多家縮減至現在六百多家，民眾取得事後避孕藥不易，且該藥服用時間影響效果，廿四小時內避孕效果達八成，四十八小時降至六成，七十二小時後僅剩四成。他強調，公會已規劃衛教課程，若開放指示用藥，在專業人員指導使用下，可確保民眾用藥安全。

婦產科醫學會：過於便利恐濫用

台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈則不支持全面開放緊急避孕藥，他強調，緊急事後避孕藥的本質是「緊急」，過於便利可能導致忽視避孕、濫用及健康風險。

黃建霈說，目前支持開放的主要理由有兩個，一是「不方便」，因為需要經過醫生評估才能取得，二是「自主權」，認為應該讓女性自行決定是否使用。但台灣就醫並不困難，而「自主」的前提應該是充分了解風險，否則可能產生嚴重後果。

黃建霈舉例，有人誤以為來月經實則已懷孕，服藥後發生子宮外孕破裂，嚴重恐導致死亡。此外，過度依賴緊急避孕藥也可能降低避孕意識，若缺乏適當管控，緊急避孕藥也可能被濫用，最終影響女性健康。

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