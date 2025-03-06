高鐵延伸宜蘭 二階環評首場公聽會意見兩極

民眾舉牌反對高鐵延伸宜蘭。（記者王峻祺攝）

2025/03/06 05:30

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕高鐵延伸宜蘭第二階段環境影響評估首場公聽會，昨天在宜蘭大學舉行，交通部鐵道局強調，從運輸、經濟效益及財務，零方案與北宜直鐵兩替代方案均劣於高鐵延伸。支持方認為高鐵可繁榮地方，反對方公民團體認為評估草率，要求重開公聽會。

民團要求重開公聽會

鐵道局估計，八月將環境影響評估報告送至環評大會審查，若年底能一併與綜合規劃回報行政院，核定後約一年到一年半即可動工，預計二○三六年完工通車，暫估經費為一八八○億元。

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鐵道局說明，高鐵延伸宜蘭採避開翡翠水庫集水區路線，從現有南港站延伸至宜蘭，全線約六○．六公里，將在宜蘭縣政中心以南約三五○公尺處新設高鐵站，延伸後可增加交通量供給，滿足民眾往返東部旅運需求。

鐵道局昨也針對開發影響研提具體減經對策，包括地質、水文、空氣、噪音、土方及區域排水、滯洪、生態等，並強調去年十月進行地方居民面訪，獲得七九．六％支持；替代方案部分，零方案將導致台鐵需供比達飽和，北宜直鐵與高鐵比較，高鐵在經濟報酬率及財務評估分析均較佳。

公民團體表示，北宜直鐵評估路廊，非前年二階環評範疇界定評估項目協調會的路線決議，報告書也沒說明對於平原段影響，長隧道部分更應納入消防搶災疏散應變計畫，批鐵道局評估草率。

支持者：可繁榮地方

壯圍鄉長沈清山率團參加表達支持立場，爭取擴大特區範圍到四百公頃以上，盼能吸引產業進駐，創造更多就業。

高鐵延伸宜蘭第2階段環境影響評估公聽會，壯圍鄉長率團參加表達支持立場。（記者王峻祺攝）

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