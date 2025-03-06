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    47死、1.29萬傷 外國人交通事故創新高

    交通部公布去年全年各縣市道路事故死亡統計，外籍人士在台灣因交通事故死亡和受傷的人數卻不降反升，有四十七人死亡、一萬二九五七人受傷，都是史上新高。 （資料照，台中市府提供）

    交通部公布去年全年各縣市道路事故死亡統計，外籍人士在台灣因交通事故死亡和受傷的人數卻不降反升，有四十七人死亡、一萬二九五七人受傷，都是史上新高。 （資料照，台中市府提供）

    2025/03/06 05:30

    〔記者吳亮儀／台北報導〕交通部昨天公布去年各縣市的道路安全、事故死亡和受傷統計，雖然整體死亡人數和受傷人數都有下降，但外籍人士在台灣因交通事故死亡和受傷的人數卻不降反升，去年有四十七人死亡、一萬二九五七人受傷，都是史上新高。

    去年全國因交通事故死亡人數達二九五○人，較前年減少二．四％；受傷人數五十二萬四四八五人，也較前年減少約二．八％，都有下降趨勢。但外籍人士死亡和受傷人數卻不減反增，受傷人數較前年增加約八．一％。

    以各縣市死亡和受傷的外籍人士數量比較，台中市去年高達二三四三人是各縣市最多，並較前年增加五．六％。其次依序為桃園市的二○四六人、新北市的一五九八人，這三都也剛好都是交通和行人安全表現吊車尾的城市。

    交通部路政及道安司長黃運貴表示，交通部也觀察到外籍人士因交通造成的死亡和受傷數增加這個現象，原因除了與在台灣外籍人士逐漸增加外，還有外籍移工較多的城市也較容易發生交通事故。

    針對外籍移工騎機車、電動二輪車等交通事故增加，將和勞動部合作向移工宣導，讓他們了解台灣的交通法規和狀況，並加強和這些移工較多的縣市政府合作宣導。

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