去年交通死亡2950人 3年新低／行人死亡366人 中市55人最多、較前年增加8人

2024年各縣市交通事故死亡統計

2025/03/06 05:30

〔記者吳亮儀、張軒哲、許麗娟／綜合報導〕交通部公布去年全年各縣市的道路事故死亡統計，去年死亡總數達二九五○人，為近三年新低，三六六名行人死亡，較前年減少十四人，也是十六年來最少的一年，整體情況有好轉。

台中市一直被抨擊是「行人地獄」之都，行人死亡數高居不下，去年五十五名行人死亡是各縣市最多，還較前年增加八人，其次依序是桃園市的四十七人、新北市的四十二人。

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高雄交通死亡310人最多

整體交通死亡人數以高雄市最多，去年高達三一○人死亡，較前年略減七人。其次是台中市的二八八人、桃園市的二八七人。若以每十萬人死亡人數統計，則以屏東縣的廿七．一人最高，台東縣廿六．二人次之。

行政院長卓榮泰日前宣布，今年目標為交通事故死亡要比前年減少十五％；交通部長陳世凱表示，「日韓花了幾十年才逐漸改善」，將以一年降低七％、二年降低十五％這方向努力。

陳世凱表示，今年道路安全工程重點工作項目，第一是路口行人安全設施改善一三一六處，第二是改善人行道八十公里，第三是校園周邊道路改善一五九處，第四是減少路側障礙物七○三處。

台中市交通局指出，交通事故死亡二八八人，較前年同期減少廿七人，下降人數及降幅皆為六都第一。

台中市交通局長葉昭甫指出，交通局積極推動「人本交通」政策，針對校園通行安全展開地毯式盤點，因應學生上放學的通行動線，完成一五三處校園交通改善，提升安全性。

中、高市府：持續改善交安

此外，交通局持續盤點學校、醫院、商圈、國民運動中心及公共運輸場站等多處行人通行量大路口，研商改善行人設施，並配合內政部與交通部行動方案，執行行人安全道路工程改善。

高雄市交通局表示，高雄幅員廣大，三十日死亡人數持續每年下降，去年比前年減少七人，較二○一九年減少四十一人。

另依據標準化指標每十萬人交通事故死亡人數，高雄死亡十一．三二人為全國第十五，高雄市整體道路安全環境正逐步改善，市府道安團隊秉持工程、教育及執法三大策略持續努力，強化跨單位合作，營造更安全的用路環境，守護城市的道路交通安全。

交通部公布去年全年各縣市道路事故死亡統計，整體交通死亡人數以高雄市高達三一○人最多，較前年略減七人。（資料照，民眾提供 ）

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