農會總幹事遴聘 東港、南州恐換人

2025/03/05 05:30

第一階段選舉結果 三農會由在野派勝出 現任績優總幹事岌岌可危

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣各地區農會改選進入第二階段，各農會在選出農會理事長後將遴聘總幹事，南州地區、長治鄉及東港鎮農會在野派在第一階段獲勝，長治鄉農會原任總幹事下台，其他二位現任農會總幹事寶座恐岌岌可危，後續發展備受矚目。全縣五地區漁會改選也即將登場，目前在東港及琉球漁會都出現競爭情況，選情受到關注。

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長治農會理事會已新聘總幹事

屏東縣各基層農會第一階段農會代表及小組長選舉完成，競爭激烈的高樹鄉、長治鄉、崁頂鄉、東港鎮、內埔地區、南州地區等六個農會中，高樹鄉、崁頂鄉及內埔地區三個農會由當權派獲勝，理事長及總幹事變動不大。

長治鄉及南州地區農會則競爭激烈，選出九席理事時，當權及在野派出現四比四，最後一席都同票，採取抽籤方式，結果均由在野派抽中，驚險翻盤；東港鎮農會選舉被視為內部對決，立委蘇清泉支持的當權派在選舉中被翻盤，由在野派取得優勢，長治、南州、東港三個農會總幹事都可能換人做。

南州、東港現任者有優先候聘資格

屏縣府農業處表示，南州地區農會總幹事黃俐甄、東港鎮農會總幹事蘇雅苓都是現任績優總幹事，有優先候聘的資格，長治鄉農會現任總幹事陳佾群則未具績優總幹事優先候聘資格，昨天理事會選出理事長後，直接新聘陳淑娟為總幹事；績優總幹事如果沒有被新任理事長聘任，有六十天的說服期，若無法在期限內獲得聘任，依法要重新公告遴聘總幹事。

長治、南州涉賄選 席次仍有變數

不過，長治鄉及南州地區農會改選前被屏東地檢署查出有賄選情事，部份幹部因涉案重金交保，若被起訴判決有罪，未來可能影響農會代表或理事席次，因此變數仍大，選舉結果也對長治、南州鄉地方政治生態造成衝擊，對下屆鄉長、縣議員選舉都有影響。

農會完成改選後，漁會選舉即將登場，恆春、枋寮、林邊、東港及琉球等五個漁會，目前在東港、琉球漁會出現競爭情況，但外界仍看好當權派會勝出，因此變動性可能不大。

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