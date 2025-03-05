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    布袋風箏嘉年華 8日放飛大章魚

    大型海洋動物風箏在天空遨翔。（亞洲國際風箏聯合會提供）

    大型海洋動物風箏在天空遨翔。（亞洲國際風箏聯合會提供）

    2025/03/05 05:30

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣布袋商港二二八連假舉辦「極速超跑市集嘉年華」湧入大量人潮，緊接著八日（本週六）布袋商港迎來「風箏嘉年華」登場，布袋濕地生態園區也有「布袋候鳥季～候鳥經濟生活圈」賞鳥與市集，兩場活動均免費入場，歡迎大家參與。

    候鳥季同日登場 有市集及導覽

    「風箏嘉年華」由亞洲國際風箏聯合會、頂晶科技公司及立委蔡易餘服務處共同舉辦，以海洋系列為主題，呈現各式巨型軟體風箏、串聯風箏。「風箏達人」鄭凱元前天進行試飛後表示，布袋商港空曠、場地大，風況穩定，適合放飛大型氣囊風箏。

    亞洲國際風箏聯合會表示，八日活動時間為上午十點至下午五點，巨型軟體風箏展演將呈現壯觀的海洋世界，如廿公尺大章魚、大鯨魚、大鯊魚、海豚、曼波魚、石斑魚等各式造型風箏，現場有風箏彩繪DIY，讓民眾彩繪製作屬於自己的風箏，還有親子唱跳秀、魔術表演及英雄聯盟表演藝術團輪番登場，新生代演員柏妍樺將到場與大家同樂。

    「布袋候鳥季～候鳥經濟生活圈」活動由林業署嘉義分署、雲嘉南濱海國家風景區管理處、嘉縣農業處共同舉辦，時間為八日上午九點到下午四點，邀在地美食業者、鳥類相關文創手作業者、商圈業者、生態NGO等參與，現場有市集及賞鳥站，及「公民科學從i開始」、「濱海植物導覽解說」等活動。

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