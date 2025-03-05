瑞里青年嶺、野薑花溪步道 4月1日重開

野薑花溪步道景致宜人。（記者蔡宗勳攝）

2025/03/05 05:30

嘉縣山區人氣景點 去年「凱米」重創後重建 正進行驗收缺失改善

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕去年七月底強颱「凱米」重創嘉義縣山區觀光景點，經半年災後重建，仍有九條步道尚未開放，其中人氣景點瑞里青年嶺、野薑花溪兩步道正進行驗收缺失改善中，預計四月一日重新開放，地方建議，能否配合本月中旬登場的紫藤花季提早開放。阿里山國家風景區管理處回應表示，將審慎評估，仍以安全為優先考量。

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安全優先 趕不上中旬紫藤花季

阿管處副處長陳榮欽表示，去年因風災被迫封閉重建景點多達八十八處，災情輕微者大多在一個月內重新開園，嚴重者經全力搶修，今年元月迄今，陸續開放包括二延平步道第一涼亭至第二涼亭段，及中華電信基地台延伸段、奮起湖糕仔崁古道、奮起湖一六九縣道串聯步道、麻竹湖步道支線與山美村環村步道。

嘉縣一六六觀光產業發展協會理事長邱詩富說，瑞里以紫色山城遠近馳名，重頭戲為本月中、下旬紫藤花季，青年嶺、野薑花溪兩步道若能提早半個月開放，遊客來觀賞如夢似幻的紫藤花時，也可順道到這兩個各具特色步道遊憩，更具觀光吸引力。

圓潭生態園區—植物園步道 6月開放

陳榮欽說，青年嶺、野薑花溪步道原規劃在農曆年前重新開放，但去年底驗收時，發現須改善地方很多，雖已申報完工，仍就驗收缺失改善中，預計四月一日重新開放。對於地方建議配合紫藤花季提早半個月開放，他強調會以安全為前提審慎評估。

樂野福山古道災修部分 另案改善

其餘七個災後重建景點，圓潭生態園區—植物園步道驗收缺失改善中，預計六月開放；奮起湖杉林步道—老老街支線與木馬棧道改善工程施工中，將分別於九月、十月開放。

樂野福山古道已完工，因災修部分另案改善中，預計年底重新開放；瑞峰竹坑溪步道部分封閉，龍宮瀑布仍可通行，目前一號橋至七號橋災修部分改善中，全線開放預計明年三月；豐山石磐谷步道也要明年三月才能開放。

嘉義縣梅山鄉瑞里青年嶺步道整修後，遊憩更舒適。（記者蔡宗勳攝）

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