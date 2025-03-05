日本減產 雲林高麗菜外銷搶市

農糧署輔導7家產地農民團體，將外銷至日本及其他國家共1548公噸高麗菜，讓世界能吃到台灣鮮甜的蔬菜。（記者李文德攝）

2025/03/05 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕全台種植高麗菜面積達八千公頃，今年春冬溫度低產量增兩成。農糧署輔導七家產地農民團體配合海外拓銷。昨天中區分署在雲林元長嘉禾益果菜生產合作社舉辦出口封櫃儀式。分署長徐煇妃表示，這次外銷至日本及其他國家共一五四八公噸，讓世界能吃到台灣鮮甜的農產。

農糧署中區分署表示，日本受極端氣候影響，去年夏天溫度過高、雨水分布不均，入冬後大雪等氣候因素影響下，導致高麗菜等蔬菜收成不佳，主要產地愛知縣因此減少收成達三成，菜價居高不下，高麗菜現在在日本市場每公斤上看一百廿元，比起以往上漲二．六倍。

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徐煇妃表示，我國今年春冬季溫度低適合高麗菜生長，整體產量比往年成長兩成左右，往年每公頃能有六十公噸，今年增至八十公噸產量，全台批發價每公斤約六元，每公頃整體收益約四十八萬元，大大高於生產成本，農民收益有所保障。

徐煇妃指出，看見外銷契機，今年二月前已外銷超過四百四十公噸高麗菜，本月起更輔導七家產地農民團體配合貿易商進行海外拓銷，八十六櫃超過一千五百公噸高麗菜將行銷至日本、加拿大、新加坡、杜拜等國家。

嘉禾益果菜生產合作社營運長徐崇評表示，此次合作社外銷六櫃，希望未來能夠逐步成長至廿櫃，除保障農民收益外，更將台灣優質高麗菜帶進國際市場。

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