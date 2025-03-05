雲林公共自行車MOOVO 再增4鄉鎮

雲林縣府擴大公共自行車MOOVO服務範圍，即日起水林、口湖、土庫、北港4鄉鎮也能租借。（記者李文德攝）

2025/03/05 05:30

北港、水林、口湖、土庫加入營運 投入200輛自行車、設44站點

〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣府前年八月引進公共自行車MOOVO智慧單車系統，原四鄉鎮一千輛自行車供租借，營運一年半已累計達五十五萬人次。昨縣府宣布服務版圖擴大，北港、水林、口湖、土庫四鄉鎮兩百輛自行車，共四十四站點也可租借，補足沿海地區大眾運輸交通不足問題。

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補足沿海地區大眾運輸不足問題

雲林大眾運輸未普及，縣府二○二三年八月率先於斗六市、虎尾鎮導入MOOVO，去年六月再增加斗南、西螺鎮及古坑綠色隧道，總計一四一處站點，一千輛自行車供租借。

縣府交通工務局統計，營運迄今已超過五十五萬人次，平均單月運量超過五萬人次，站點中以斗六火車站前站為運量最高點，單月租借次數達一萬零九百次以上，虎尾科技大學宿舍區、斗六家商站點則緊隨其後，滿足民眾通勤、通學及遊憩需求。

交工局長汪令堯說，MOOVO智慧單車系統推行以來反應熱烈，而自行車適合小鎮觀光，因此規劃北港、土庫鎮、口湖、水林鄉即日起正式加入服務範圍。此次斥資三千萬元，四鄉鎮增設共四十四個租賃站點，兩百輛公共自行車租借，目前全縣已設置一八五處站點和一二○○輛公共自行車可租借。

全縣有185處站點 1200輛車可租借

雲林縣長張麗善、北港鎮長蕭美文、土庫鎮長陳特凱、雲林縣副議長蔡咏锝等人，昨天出席啟用記者會。張麗善表示，雲林智慧自行車租用，在雲林縣騎乘只要符合資格，前卅分鐘租借免費、電動輔助自行車十元，若持雲林縣TPASS公共運輸定期票可享不限車種前卅分鐘免費；汪令堯表示，將再投入一．五億元全縣廿鄉鎮市都設點，預計年底將發包，設定一年期程設置完成，以滿足更多使用者需求。

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