加強防汛 溝渠清疏量較去年倍增

環保局加強清溝，目標清疏量上修至二．五萬多噸。（記者陳文嬋攝）

2025/03/05 05:30

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市今年清溝預算三千多萬元創新高，目標清疏量上修二．五萬多噸，比去年增加一倍多，降低水災發生風險，後續針對卅五區八七六里進行戶外環境消毒，加強防治登革熱。

環保局面對極端氣候挑戰，今年提高清溝預算達三三二七萬元，比去年增加一．四三倍，目標清疏量上修至二萬五六八七噸，較去年增加一．三一倍，以確保排水暢通。

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環保局加強道路側溝巡檢與清疏，首季目標量二成，第二季目標量四成，面對汛期加強清疏，其餘三、四季陸續完成，目前已清疏五八二八噸。

環保局也增加清溝量能，針對較難清疏側溝，個案分析溝況及淤積原因，對症下藥進行清疏，精準打通每個阻塞處，清潔隊將全力動員，確保汛期前排水溝渠暢通。

環保局後續將針對卅五區八七六里，進行戶外環境消毒作業，以水噴側溝為主、熱噴為輔進行，降低病媒蚊密度，並抑制孑孓生長，有效防治登革熱。

環保局說，汛期前除各區主次要道路側溝清疏，颱風來臨前加強排水孔及洩水孔周邊環境垃圾及落葉清掃，以加速強降雨時排水速率，呼籲民眾不要隨意將垃圾或雜物煙蒂丟入側溝。

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