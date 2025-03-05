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    斥資逾2.3億 左營介壽路將拓寬為30米

    左營海軍基地前介壽路，路寬將從16公尺拓寬為30公尺。（記者葛祐豪攝）

    左營海軍基地前介壽路，路寬將從16公尺拓寬為30公尺。（記者葛祐豪攝）

    2025/03/05 05:30

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕配合新台十七線及左營崇實安居社宅工程，市府投入二．三二億元經費，將把左營海軍基地前十六公尺寬介壽路，拓寬為卅公尺，預計三月底開始動工，明年底通車。

    因應新台17線及社宅工程

    新台十七線最艱難的南段二期，從中海路到必勝路二．八公里，已於去年底動工，由於經過海軍軍區，工程以不損及海軍精神堡壘、海軍故事館為原則，海軍左營基地大門哨口也將往西挪二、三十公尺。

    工務局新工處指出，新台十七線南段二期及附近的崇實安居社宅陸續動工，位於海軍左營基地前的十六公尺寬介壽路，交通需求增加，規劃將介壽路（自勉路至左營大路）拓寬為卅公尺，總長度約七六○公尺，工程經費達二．三二億元。

    雙向4車道及人行、單車道

    新工處說明，介壽路過去是左營海軍軍區與自勉新村往來左營市區的聯絡道路，未來拓寬後，雙向配置四車道及人行、自行車道，同時加大行人通行空間，打造無障礙通行環境。

    介壽路拓寬工程將於今年三月底開工，預計明年底通車，施工期間採三階段交維施工，維持既有道路車輛行駛並留有單側停車帶，工區範圍路段將有交維設施及義交指揮，確保周邊行車順暢。

    此外，左營區軍校路至海富路段的緯六路，也從二月十九日起進行拓寬工程，全面封閉施工，將拓寬為雙向四車道，並利用兩側眷村退縮空間，提升行人通行安全，工期為一九五個工作天（不含例假日）。

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